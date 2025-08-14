Sokkolta a világot, mire képesek az oroszok: Putyinnak legyőzhetetlen új fegyvere van – az Oresnyik a múlt, kész a Burevesztnyik

Úgy tűnik, hogy Oroszország új, nukleáris fegyverzettel ellátott, nukleáris meghajtású cirkálórakétájának tesztelésére készül két amerikai kutató és egy nyugati biztonsági forrás szerint – számolt be a Reuters. Ez lehet Putyin legyőzhetetlen új fegyvere.

Az Oresnyik a múlt, kész a Burevesztnyik / Fotó: X

Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken tárgyalásokra készül Donald Trump amerikai elnökkel Ukrajnáról. Jeffrey Lewis, a kaliforniai Middlebury Institute of International Studies munkatársa, valamint Decker Eveleth, a virginiai CNA kutató- és elemző szervezet munkatársa külön-külön jutottak el értékelésükhöz a Planet Labs kereskedelmi műholdvevő cég által az elmúlt hetekben készített felvételek tanulmányozása alapján.

Egyetértettek abban, hogy a fotók széles körű aktivitást mutatnak a Barents-tenger Novaja Zemlja szigetcsoportján található Pankovo tesztlétesítményében.

„Láthatjuk a teszthelyszínen zajló összes tevékenységet, mind a műveletek támogatására érkező hatalmas mennyiségű ellátmányt, mind a mozgást azon a helyen, ahol ténylegesen kilővik a rakétát” – mondta Lewis.

Egy nyugati biztonsági forrás megerősítette, hogy Oroszország Burevesztnyik-tesztet készít elő. Hozzátette, hogy egy tesztre akár már ezen a héten sor kerülhet, felvetve annak a lehetőségét, hogy az beárnyékolhatja a Trump-Putyin alaszkai csúcstalálkozót.

A Fehér Ház a Burevesztnyik-teszt lehetőségét egyelőre nem kommentálta. A Pentagon, a CIA és az orosz védelmi minisztérium sem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Putyin korábban azt nyilatkozta, hogy a NATO által SSC-X-9 Skyfallnak nevezett fegyver „legyőzhetetlen” a jelenlegi és a jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára.

Lewis, Eveleth és két fegyverzet-ellenőrzési szakértő szerint a rakéta fejlesztése nagyobb jelentőséggel bírt Moszkva számára, mióta Trump januárban bejelentette az amerikai Golden Dome rakétavédelmi pajzs fejlesztését.

Sok szakértő azonban azt mondja, hogy nem világos, hogy

a rakéta képes-e kijátszani mások védelmi rendszerét,

valóban új képességekkel ruházza fel Moszkvát,

illetve sugárzást fog-e bocsátani ki a repülési útvonala mentén.

A Burevesztnyik gyenge teszteredménnyel rendelkezik a Nuclear Threat Initiative érdekvédelmi csoport szerint, a 13 ismert tesztből két részleges sikert ért el.