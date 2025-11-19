Deviza
munkálatok
Biggeorge
beruházás

A Biggeorge vállalkozója nem tartotta be az előírásokat – buszmegállóba csapódott egy gerenda

Buszmegállóba vágódott egy fagerenda a Budafoki úton. A Biggeorge megszólalt a baleset kapcsán.
VG
2025.11.19., 15:03

A munkavédelmi előírásokat nem betartva bontottak le részben egy épületet kedden Budapest XI. kerületében.

A Biggeorge vállalkozója nem tartotta be az előírásokat – buszmegállóba csapódott egy gerenda
A Biggeorge vállalkozója nem tartotta be az előírásokat – buszmegállóba csapódott egy gerenda / Fotó: YouTube

A munkálatok során egy fagerenda a közeli buszmegállóba csapódott. 

A beruházó Biggeorge cégcsoport az utcával határos épületek bontását leállította a szükséges intézkedések elvégzéséig.

A Telex egyik olvasója számolt be arról, hogy a Budafoki út 70. címen úgy bontanak egy épületet, hogy a mellette húzódó járda és buszmegálló védelme nem volt biztosítva. Erről videó is készült. 

„A videófelvétel alapján megállapítható, hogy a kivitelezést végző vállalkozó nem a szerződésünk szerint járt el, 

a munkavédelmi előírásokat sem tartotta be teljeskörűen, valamint a kiporzás elleni védelmet sem biztosította megfelelően”– válaszolta a Biggeorge a lapnak. 

A cég szerint hozzájuk eddig nem érkezett bejelentés a munkálatokkal kapcsolatban. „A bejelentésük alapján az utcával határos épületek bontását leállítottuk a szükséges intézkedések elvégzéséig” – írták.

Hozzátették, hogy a vállalkozó eddig locsolással biztosította a kiporzás elleni védelmet, „ezért különösen sajnálatos, hogy pont az út melletti szakaszon nem gondoskodott a megfelelő porvédelemről”. Megjegyezték, hogy a videó végén látható gerenda valóban kifordult a járdára, de más építési törmelék nem hullott ki a bontási területről, ami az épület és a porfogó hálóval ellátott kerítés közötti megfelelő a védőtávolságnak köszönhető.

„A bontást végző kivitelezőt felszólítottuk az azonnali intézkedésre, melyet ma a helyszínen ellenőrzünk is, és csak ezt követően engedélyezzük a munka folytatását” – írták.

A Biggeorge cégcsoport több lakóingatlant fejleszt, például az Újbuda Residence-t (240 lakás), a Waterfront Cityt (sok fázisban, összesen 1400 lakás), és még zajlanak a munkálatok a XIII. kerületben, ahol egy 230 lakásos, nyolcszintes beruházás is megkezdődött

Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

