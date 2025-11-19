A munkavédelmi előírásokat nem betartva bontottak le részben egy épületet kedden Budapest XI. kerületében.

A Biggeorge vállalkozója nem tartotta be az előírásokat – buszmegállóba csapódott egy gerenda / Fotó: YouTube

A munkálatok során egy fagerenda a közeli buszmegállóba csapódott.

A beruházó Biggeorge cégcsoport az utcával határos épületek bontását leállította a szükséges intézkedések elvégzéséig.

A Telex egyik olvasója számolt be arról, hogy a Budafoki út 70. címen úgy bontanak egy épületet, hogy a mellette húzódó járda és buszmegálló védelme nem volt biztosítva. Erről videó is készült.

„A videófelvétel alapján megállapítható, hogy a kivitelezést végző vállalkozó nem a szerződésünk szerint járt el,

a munkavédelmi előírásokat sem tartotta be teljeskörűen, valamint a kiporzás elleni védelmet sem biztosította megfelelően”– válaszolta a Biggeorge a lapnak.

A cég szerint hozzájuk eddig nem érkezett bejelentés a munkálatokkal kapcsolatban. „A bejelentésük alapján az utcával határos épületek bontását leállítottuk a szükséges intézkedések elvégzéséig” – írták.

Hozzátették, hogy a vállalkozó eddig locsolással biztosította a kiporzás elleni védelmet, „ezért különösen sajnálatos, hogy pont az út melletti szakaszon nem gondoskodott a megfelelő porvédelemről”. Megjegyezték, hogy a videó végén látható gerenda valóban kifordult a járdára, de más építési törmelék nem hullott ki a bontási területről, ami az épület és a porfogó hálóval ellátott kerítés közötti megfelelő a védőtávolságnak köszönhető.

„A bontást végző kivitelezőt felszólítottuk az azonnali intézkedésre, melyet ma a helyszínen ellenőrzünk is, és csak ezt követően engedélyezzük a munka folytatását” – írták.

A Biggeorge cégcsoport több lakóingatlant fejleszt, például az Újbuda Residence-t (240 lakás), a Waterfront Cityt (sok fázisban, összesen 1400 lakás), és még zajlanak a munkálatok a XIII. kerületben, ahol egy 230 lakásos, nyolcszintes beruházás is megkezdődött.