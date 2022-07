Tarthatatlan, így ellátási nehézséggel is fenyeget a hazai üzemanyag-értékesítés jelenlegi szabályozása, ezért a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) minden lehetséges alkalommal kéri a döntéshozóktól a maximált benzin- és gázolajárak rendszerének felülvizsgálatát. Megfontolandó lehet például azok körének szűkítése, akik vásárolhatnak az ársapkás termékből – válaszolt a VG-nek Grád Ottó, a szövetség főtitkára. Emlékeztetett, hogy tavaly ősszel, amikor a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintban maximálták, a Brent olaj hordója még 80 dollárba, a dollár pedig –, amelyben az olajért (és az import üzemanyagért) is fizetni kell – 365 forintba került. Most viszont a Brent ára 100 dolláron, dolláré mintegy 408 forinton áll, vagyis számottevően megdrágult a beszerzés a feldolgozó, azaz a Mol számára.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Oda megy a gázolaj, ahol jól eladható

Jelentősen beszűkült a kínálat is. Az év első felében egész Európa üzemanyaghiányos volt, mert az orosz olajtermékekre kirótt embargó miatt le kellett mondania az ellátása mintegy 10 százalékát kitevő orosz gázolajról. Magyarországon tovább rontotta a helyzetet, hogy a hatósági árak miatt akkor sem lenne érdemes importálni, ha lenne honnan. „Az áru arra mozog, ahol a legjobban eladható – emlékeztetett a közgazdasági alapszabályra a szervezet főtitkára –, márpedig a gázolaj most nem Magyarországra tart,– Európába az USA-ból, vagy éppen a Távol-Keletről is érkezik mostanában gázolaj, de ebből Magyarországra nemigen juthat. Az import akkor éledhet újra, ha a hazai árak közelítenek a piaciakhoz.”

A hazai üzemanyagpiacot az ársapka bevezetése előtt 70 százalékban belföldi, 30-ban külföldről behozott termékkel látták el a kereskedők, de amikortól az utóbbiaknak nem érte meg importálni, lényegében a Molra maradt az igények kielégítésének nagy része. (A nagy márkákhoz tartozó, úgynevezett színes kutak most leginkább csak prémium termékeket hoznak be.)

A gyenge forint segíti a külföldi autósokat

Az OMV a legvégsőkig, még veszteségek mellett is hozott be Magyarországra üzemanyagot, de leállt az importtal a schwechati finomítójában történt műszaki probléma miatt. Nem is remélhető, hogy szeptember közepe, vége előtt megindítaná a termelést.

Miközben a dízel esetében az import hiánya, a benzineknél inkább a logisztikai nehézségek okoznak problémát. Azzal ugyanis, hogy egyes nagykereskedők kiszálltak az értékesítésből, az általuk használt logisztikai eszközök sem működnek, így gyakorlatilag a Molra maradt a kiszolgálás és a szállítás teljes feladata. A Molnak a bejelentkező új vállalkozásokat a saját, hosszú távú szerződéssel rendelkező partnerei mellett kell kiszolgálnia, e plusz igényt azonban sem mennyiségben, sem határidőkben nem képes 100 százalékban kielégíteni.

„Csak a tankolható mennyiség korlátozásával oldható meg, hogy a magyar piac el legyen látva. Ráadásul a kereslet tovább fog emelkedni, hiszen a Covid visszaszorulásával élénkült az autózás, a következő két hónapban pedig érződik majd a turistaidény hatása is. A külföldiek hiába vásárolhatnak csak a drágább, szabadáras üzemanyagból, annak az ára így is versenyképes számukra a gyenge forint miatt” – magyarázta Grád Ottó.

Jönnek a karbantartások

Mindezeken túl augusztusra várható a Mol százhalombattai finomítójának tervezett, éves karbantartása, amelyet októberben egy másik, kisebb karbantartás követ. Vagyis a társaság termelése jelentősen csökken, még kevesebb üzemanyag lesz a hazai piacon. A szakember szerint ezért szükségessé válhat az 50 literes tankolási korlát esetleges felülvizsgálata, annak további szigorítása. Már a MÁSZ hálózatában is vannak olyan kiskereskedők, amelyek egy tankoláskor legfeljebb 20 liter üzemanyagot adnak el, a kisebb, független riválisaik esetében pedig van példa 5-10 literes korlátozásra is azzal a céllal, hogy minden autósnak jusson üzemanyag, ha kevesebb is.Átmenetileg számos kút működését függesztették fel, vagy korlátozták, viszont Grád Ottónak arról nincs konkrét információja, hogy hány benzinkút zárt be véglegesen, és jelentette ezt be hivatalosan. Ugyanakkor sok helyen csak azért nem adnak el üzemanyagot, mert a készlet kifogyott, és várják az új szállítmányt. A szakember végül tankolási önmérséklet kért az autósoktól annak érdekében, hogy a kisebb kínálatból minél több autósnak jusson benzin, gázolaj.

Fotó: Simon Moricz-Sabjan

Bepótoljuk a kiesett autózást

Az önmérsékletre már csak azért is szükség lenne, mert a MÁSZ értékesítési adatain egyelőre nem látszik annak a hatása, hogy az első negyedében a szabályozás eltiltotta a külföldi rendszámú, valamint a 7,5 tonnásnál nagyobb közúti járműveket a 480 forintos üzemanyag használatától. „2022 első félévében ugyanaz a trend folytatódott, mint az első három hónapban az ársapka tavalyi bevezetése után, vagyis nem csökkent a vásárlási kedv. A MÁSZ tagvállalatainál üzemanyagból összesen 32,7 százalékkal fogyott több, mint 2021 első felében, ezen belül a benzin értékesítése 28,7 százalékkal, a gázolajé 35,1 százalékkal bővült” – mutatott rá a szövetség főtitkára. Érdemi, de nem meglepő változás a prémium termékek forgalmának 33,1, illetve 21,5 százalékos megzuhanása is. Amíg ugyanis korábban az idősebb, illetve a nagy teljesítményű autók tulajdonosai szívesen megfizették a normál termékénél 30-50 forinttal magasabb árat a prémium termékért, a 480 forintos 95-ös és a 800 forintos prémium benzin közötti árkülönbözet a számára már egyre kevésbé elfogadható.

Átrendeződik a tankolás piaca

Folytatódott az a jelenség is, hogy egyre több autós pártol át a korábbi, olcsóbban áruló kutaktól a nagyobb, úgynevezett színesekhez, hiszen már mindenütt ugyanannyiba kerül a normál benzin és a gázolaj. Ez is hozzájárult a MÁSZ-tagok értékesítésének extrém növekedéséhez. A tagvállalatok kiskereskedelmi eladása a benzin piacán 30 százalékkal, a gázolajén 37 százalékkal volt nagyobb az idei első hat hónapban, mint egy évvel korábban.