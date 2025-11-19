Hatalmas segítséget kapnak a vidéki kkv-k: élesedett a pályázati kiírás – szoros a határidő

Fontos célként tűzte ki a magyar kis- és középvállalkozások támogatását a kormány, ennek érdekében egy 11 pontból álló, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, valamint bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt. Ráadásul szerdán megjelent a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemének végleges felhívása – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Megjelent a vidéki kkv-k beruházásait támogató pályázat kiírása / Fotó: Shutterstock

A szaktárca kiemelte, hogy a pályázatok előtöltésére november 20-án 10:00 órától november 28-ig lesz lehetőség, a támogatási kérelmek december 1-jén lesznek benyújthatók.

Az NGM emlékeztetett, hogy a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második szakasza az első ütem kimagasló eredményeire épül, amelynek keretében eddig közel 1400 vállalkozás részesült támogatásban, mintegy 108 milliárd forint értékben, ami több mint 200 milliárd forintnyi beruházás megvalósulását teszi lehetővé országszerte. A források közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, jelentősen hozzájárulva a helyi gazdaságok megerősödéséhez.

A második ütem előregisztrációs időszakában összegyűlt igények alapján véglegesítették a felhívást. A Nemzetgazdasági Minisztérium a második ütemet kifejezetten a termelőberuházások támogatására, a legalább öt fő munkavállalót foglalkoztató és két lezárt üzleti évvel rendelkező, vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára hirdeti meg. A program továbbra is új, korszerű eszközbeszerzések megvalósítását támogatja.

Ezt kell tudni az új kkv-támogatásról

A pályázat legfontosabb paraméterei változatlanok maradtak. Vagyis:

25–200 millió forint közötti, 50 százalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatás igényelhető,

kizárólag vidéki megvalósítási helyszínen,

minimum két lezárt üzleti év szükséges.

A végleges felhívás november 19-én jelenik meg, és

november 20-án 10:00 órától november 28-ig lesz lehetőség a kérelmek előtöltésére, amelyek 2025. december 1-jén lesznek benyújthatók.

A tárca kiemelte, hogy november 12-én zárult le a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemének előregisztrációs szakasza, támogatási kérelmet kizárólag azok adhatnak be, akik az előregisztrációban részt vettek.