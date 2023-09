Először érkezhet észak felől is földgáz Magyarországra azáltal, hogy a lengyelországi Gdanskban új LNG-terminál épül, erről politikai megállapodás született – idézi az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentését.

Észak felől érkező tanker gázából is kaphat a magyar piac.

Fotó: Clement Mahoudeau / AFP

A Molra és az Orlenre lehet építeni

A tárcavezető arról számolt be a minisztérium közleménye szerint Karpaczban, Anna Moskwa lengyel energiaügyi miniszterrel folytatott tárgyalása után, hogy az energetikai együttműködés fejlesztéséhez jó alapot ad, hogy a Mol belépett a lengyelországi piacra és a lengyel az Orlen is megjelent Magyarországon. A két társaság az üzemanyag-kereskedelem mellett a földgázvásárlásra is kiterjesztené az együttműködést. Az import diverzifikálása szempontjából új lehetőség nyílik északról, hiszen a Gdanskban építendő, cseppfolyósított földgázt fogadó létesítmény már nem a belső fogyasztást,

hanem az exportot fogja kiszolgálni 4-4,5 milliárd köbméteres éves kapacitással.

Ennek köszönhetően Magyarország Lengyelország felől is vásárolhat gázt, hiszen létrejött a lengyel–szlovák vezetéki összeköttetés is, a szlovák–magyar pedig már régóta üzemben van.

Az MVM már megtette előzetes ajánlatát

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az MVM részt is vett az új terminál kapacitás-lekötésének első körében, a kötelező érvényű ajánlatát pedig a szeptember elején megindult a kötelező érvényű lekötési fázisban kell leadnia. A miniszter abban maradt Anna Moskwa miniszterrel, hogy lengyel részről minden politikai támogatást megadnak a magyar–lengyel energetikai együttműködés földgázszállításokra való kiterjesztéséről. Természetesen sok kérdést kell még tisztázni a következő hetekben az árról, a szállítási feltételekről és a technikai részletekről. A lényeg azonban mutatott rá a miniszter – a készség megléte, ami „hozzátesz a biztonságunkhoz, hozzátesz az ország energiaellátásának biztonságához, ez a mostani energiaválságos időkben Európában kifejezetten fontos”.

Felidézte, hogy Magyarország már sokat tett azért, hogy minél több helyről szerezhessen be földgázt, ugyanis a kormány számára ezt jelenti a diverzifikáció, nem pedig egy meglévő forrás lecserélését egy másikkal.

„Azerbajdzsánnal, Törökországgal, Katarral már kötöttünk megállapodást, de látszik, hogy a délkelet-európai gázszállító infrastruktúra nem képes nagy mennyiségű szállítmányokat kezelni. Reméljük, hogy ez meg fog változni a jövőben” – hangsúlyozta. Közölte még, hogy bár az Európai Unió nem hajlandó ehhez finanszírozást biztosítani, ami probléma, hiszen hazánk a délkelet-európai országokkal szorosan együttműködik a kapacitások bővítésén.