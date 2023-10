Meglepőt, bár saját működése történetében nem példa nélkülit lépett a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT): több földgázt fog tárolni a létesítményeiben, mint amennyit a hivatalos kapacitásai megengednének. Ilyet utoljára tavalyelőtt csinált. Az ok akkor az volt – és most is az –, hogy igyekszik maximálisan kielégíteni az ügyfelek igényét annak ellenére, hogy az eladható kapacitásai már elfogytak. Persze, a pluszmennyiség tárolásával maga az MFGT is jól jár.

A tárolók túltöltése a piaci szereplők érdekét szolgálja.

Mindenki jónak találta a tárolók túltöltésének tervét

Azért van szó többletről, mert ez év áprilisában a társaság nemcsak a 2023–2024-es tárolói évre adta el az összes „helyet” a tárolóiban, hanem még a következő három gázévre vonatkozó kapacitások 92–96 százalékát is. Négy földalatti létesítményébe normál esetben összesen 4,43 milliárd köbméter gáz fér. (Ez a mennyiség az úgynevezett mobil kapacitás, a tárolók belső nyomásának fenntartását célzó párnagáz ezen felüli tétel. Egyébként adott feltételek mellett ahhoz is hozzá lehet nyúlni.) A 4,43 milliárd köbméteren felül azonban további mennyiséget saját döntés alapján nem fogadhat be az állami társaság.

Meg kellett szereznie ugyanis hozzá a tevékenységét felügyelő szervek, vagyis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyását, illetve meg kellett győznie anyavállalata, az MVM Zrt. vezetését, ahogyan az Energiaügyi Minisztériumot is.

Miután mindez megtörtént, ma délelőttre kiírt egy újabb aukciót a 9 és a 11 óra közötti időszakra. A kiírás október 1-jén indult, tehát a folyó tárolói évre szólt.

A hazai tárolók lényegében csordultig teltek (az MFGT-één kívül vannak további, kisebb létesítmények is), a kapacitáskihasználtság pedig annak ellenére is a plafonon van, hogy már tart a kitárolás, miután megkezdődött a fűtési idény. A hivatalos uniós statisztika szerint október 17-én a teljes magyarországi töltöttség 96,85 százalékos volt, ez a mennyiség az ország éves felhasználásának 62,85 százalékát fedezheti. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a gáz nem mind a hazai felhasználóké, abból félmilliárd köbméter Szerbiáé, vagyis a 62,85 százalékos aránynál is kisebbel kell számolni.

Megnőtt a gáztranzit, irány Ukrajna

A vizsgált napon az országoson belül az MFGT kapacitásai 95,59 százalékig voltak kihasználva, a Hexum Zrt.-é pedig 99,85 százalékig. A közvetlen orosz szállítások nélküli ukrajnai tárolók csak 38,93 százaléknál tartottak, ez az éves ukrajnai gázigény 47,82 százalékát fedezheti. Ugyanakkor keleti szomszédunkhoz folyamatosan érkezik nyugati kereskedőktől és jórészt magyar területen keresztül a földgáz, részben az ukrán piacra, részben bértárolásra. Az ukrajnai bértárolás a háború miatt geopolitikai kockázatot rejthet, viszont sokkal olcsóbb az európainál. A cikk írásának idején a Magyarországra érkező földgáz fele el is hagyta az országot az FGSZ Földgázszállító Zrt. adatai szerint, mégpedig Szlovákia és Ukrajna felé nagyjából azonos tétel utazott ki, Szerbia felé pedig egy kisebb tétel.