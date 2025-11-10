Deviza
AvtoVAZ
Oroszország
Lada

Bajban az orosz Tesla – váratlanul korlátozzák a Lada Largus értékesítését

Az AvtoVAZ autógyártó új szervizkampányt készít elő a kombimodellek számára. Az orosz vállalat közölte, hogy az új Lada Largus modellek kormánykerék-hibákkal küzdhetnek.
VG
2025.11.10, 15:18

A kereskedőhálózat korlátozást vezetett be a Lada Largus autók értékesítésére – közölte a RIA Novosztyi. Az AvtoVAZ orosz autógyártó új szervizkampányt készít elő a kombimodellek számára.

Togliatti,,Russia,-,November,orosz14,,2016:,Assembly,Line,Of,Lada
Az orosz Lada Largus típusú gépjárműveinek gyártását korlátozzák / Fotó: Andrej Kolmov / Shutterstock

A Lada Largus értékesítését október 21-től korlátozták az orosz Nemzeti Autószövetség felhívására. A Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet (Rosstandart) az AvtoVAZ-tól adatokat kért a modell lehetséges kormánykerékhibáiról. Az információk elemzése, az anyagok vizsgálata és az autóalkatrészek tesztelése idejére a modell tömeggyártását blokkolták „a kormánykerék forgatásával kapcsolatos lehetséges kockázatok megelőzése érdekében”.

Bajban a Lada kormánykereke

Korábban az autógyártó vállalat kijelentette, hogy készen áll a taxipiacot a szükséges mennyiségű, üzemeltetésre engedélyezett járművel ellátni. Ehhez a 2026-os gyártási tervet további 100-200 ezer autóval tervezik növelni. Az AvtoVAZ tájékoztatta a Rosstandartot a Lada Largus autók kormánykerékének forgatásával kapcsolatos esetleges kockázatok megelőzésére hozott intézkedésekről. Így 2025. október végétől

korlátozzák az összes Lada Largus típusú autó értékesítését a kereskedői hálózatban, amíg be nem fejezik az információk teljes elemzését, az autók alkatrészeinek tesztelését és az anyagok vizsgálatát

– közölték.

Zuhan az autóeladás is Oroszországban

Ahogy korábban megírtuk, idén óriásit zuhan az autóeladások száma Oroszországban. A visszaesés mögött részben a belföldi gyártókat védeni hivatott autóipari vámok állhatnak. Oroszország ipari és kereskedelmi minisztere, Anton Alihanov úgy véli, hogy a negyedik negyedévben 350 ezer új autót helyezhetnek forgalomba, míg az egész éves eladások szintje 1,3-1,4 millió lehet. 

Bár az előrejelzés a múlt évhez képest mind a negyedévre, mind az év egészére az eladások visszaesésével számol, az értékesítések száma meghaladhatja a 2023. évi közel 1,3 milliót.

Az orosz ipari és kereskedelmi miniszter korábban arról számolt be, hogy az év első kilenc hónapjában több mint egymillió gépjárművet értékesítettek, beleértve ebbe a személygépkocsik mellett a könnyű haszongépjárműveket, a teherautókat és a buszokat is, eszerint az eladások 24,6 százalékkal alacsonyabbak a tavalyinál.

