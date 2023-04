A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) már eladta a 2023/2024-es tárolói évre az összes mobil tárolókapacitását, és a következő három tárolói év kapacitásainak is a 92-96 százalékát. (Megmaradt kínálatáról a honlapján tájékoztatja az ügyfeleit.)

A jelentős piaci érdeklődés nem újdonság, nagyjából 2019 óta hasonló nagyságban kötik le a piaci szereplők az MFGT négy tárolójának a kapacitásait.

A zsanai az MFGT legnagyobb kapacitású tárolója.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Máshol kell próbálkozni

Akinek most nem jutott hely, elvben kopogtathat az MFGT-nél kisebb kapacitású Hexumnál is, csakhogy az utóbbi szőregi tárolójában már a biztonsági készletek is foglalják a helyet. Lehetőség a versenyképes árú ukrajnai tárolókapacitások igénybevétele, ott viszont a háborús események miatt arra kell felkészülniük az ügyfeleknek, hogy külső okokból esetleg nem vagy csak nehezen jutnak hozzá a gázukhoz. Ilyen probléma azonban az elmúlt időszakban nem volt a Világgazdaság piaci információi szerint. Úgy tudjuk, hogy az egyetemes szolgáltatáshoz szükséges gázért is felelős MVM CEEnergy nem tároltat Ukrajnában gázt, más, Magyarországon is aktív nyugat-európai gázkereskedők azonban igen. Az ukrán állami gázipari vállalat, a Naftogaz pedig épp tegnap jelentette be az Euractive cikke szerint, hogy 10 milliárd köbméternyi gáztároló kapacitást kínál fel lehetséges ügyfeleinek.

Az idei év első hónapjaiban a nem túl hideg időjárás miatt visszafogottabban tárolt ki az MFGT – derül ki a hírleveléből –, így a kitárolási ciklus végéhez közeledve a tárolókban lévő készlet is magasabb a szokásosnál. Mint a hírleveléből kiderül, a legnagyobb kiadott mennyiség napi 32,5 millió köbméter volt (15 Celsius-fokos gázzal számolva) az elmúlt negyedévben. Ez nem takar túl nagy ügyféligényt, azt tudva, hogy a társaság napi 50 millió köbméterre is képes.

Hol erre, hol arra haladt a gáz

A csökkenő kitárolási igények miatt az MFGT egyes üzemeiben elkezdett felkészülni a betárolásra, amit meg is kezdett március utolsó hetében, holott a betárolási időszak szokásosan április 1-jén kezdődik. A változékony időjárás miatt azonban a tárolási irány többször cserélődött, ezzel a társaság az ügyfelei rugalmassági igényeihez igazodott.

A gáztároló társaságnak négy föld alatti gáztárolója van, ezekben a gázt részben letermelt földgázmezőkben (földgázt tároló geológiai szerkezetekben, gáztelepekben) tárolja. Mint honlapján leszögezi, földgáztárolásra kizárólag a földgázt tároló réteg jöhet számításba,

amelynek a zártsága bizonyított a későbbi tároló üzemeltetéshez,

ahol maga a tároló kőzet rendelkezik a szükséges tárolási tulajdonságokkal, emellett kellőképpen állékony,

ahova a földgáz viszonylag könnyen besajtolható, tárolható és a tárolórétegből gazdaságosan, maradéktalanul visszanyerhető.

Száz leművelt mezőnek csak a töredéke tesz eleget ezeknek az elvárásoknak. Természetesen a tárolási hely kiválasztásában a műszaki megfontolások mellett gazdaságossági számítások is szerepet játszanak. Alapvető elvárás, hogy a földgáz viszonylag alacsony, 60–80 bar, legfeljebb 210 bar nyomással besajtolható legyen. Ez akkor teljesül, ha a telep nincs mélyebben, mint 2000–2500 méter, a tárolókőzetének pedig jó az áteresztőképessége.

Uniós adatok (AGSI) alapján a magyarországi földgáztárolók töltöttsége 44,73 százalékos volt április 4-én, míg az uniós átlag 55,59 százalék. A hazai adat mégis jobb az előbbinél fontosabb mutató fényében:

a magyarországi gázkészlet az éves országos igény 28,08 százalékának a kielégítésére elég, az uniós pedig csak 16,56 százalékra.

Igaz, a sok vagy kevés kérdés ennél összetettebb, hiszen az sem mindegy, hogy egy adott ország energiaellátása milyen arányban támaszkodik a gázra, mekkora a saját gáztermelése, vagy mennyire stabil és diverzifikált a gázimportja.

Nagyobb különleges gázkészletet kell tárolni Egy március végi kormánydöntés szerint a biztonsági gázkészlet mellett a tavaly beszerzett különleges készlet is a hazai tárolókban marad. A korábbi 1,2 milliárd helyett így több mint 1,9 milliárd köbméter védett állami földgáztartalék segíti a megfelelő felkészülést az ősszel kezdődő újabb fűtési szezonra. Az Energiaügyi Minisztérium az átlagfogyasztásig fenntartott rezsivédelem mellett a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát is megőrzi – írta március 31-i közleményében a minisztérium. Ebből az is kiderül, hogy az enyhe télnek, a kormány takarékossági intézkedéseinek és a tudatos fogyasztói magatartásnak köszönhetően 2022-ben a megelőző évihez képest 17 százalékkal csökkent a hazai gázfelhasználás. Ám a kedvező tendenciák ellenére az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciós intézkedések, tervek súlyos bizonytalanságot okoznak, az árak újbóli emelkedését hozhatják magukkal, megnehezíthetik a készletezést, a kormány ezért előbb hozta meg az említett döntését.

Ha pedig a fentieknél is többet szeretne tudni az MFGT tárolóiról, akkor itt egy kis továbbképzés: