Magyarország a nap országává vált – ez az egyik legfőbb megállapítása a német Spiegelnek, miután a lap újságírója hazánkba látogatott, hogy megismerje a magyarországi napenergiaboom okait.

Napenergiaboom: magyar világrekordról ír a német sajtó, a Spiegel újságírója valósággal nem hitt a szemének, amikor itt járt / Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook

Napenergiaboom: világrekord a nyári termelés

A cikk szerzője, Marco Evers a riportban megszólaltatta Czepek Gábor energiaügyi államtitkárt is, aki a magyarországi napenergiaboomot azzal magyarázta, hogy Magyarországnak nincs tengere és nagy olajkészletei sem, „de rengeteg napsütésünk van, és tudjuk is, hogyan használjuk ki”. Emlékeztetett rá, hogy tizenöt évvel ezelőtt a kormány megkezdte az energiaszektor átalakítását. „Akkor már világos volt: az energia jövője az elektromosságban rejlik, és aki független akar lenni, annak magának kell előállítania.”

Azóta Magyarország a nap országává vált. A 9,5 millió lakosú nemzet mára a napenergia terén a világ élvonalába katapultálta magát. 2024-ben az előállított villamos energia közel 25 százaléka fotovoltaikus berendezésekből származott. Az idei napos júniusban a napenergia aránya már meghaladta a 40 százalékot, ami világrekord

– állapította meg az újságíró, aki nem mulasztotta el kritizálni a magyar kormányt. „Pont Magyarország. Miközben a jobboldali autoriter miniszterelnök, Orbán Viktor alig hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy torpedózza az EU ambiciózus éghajlat-politikai céljait, saját országa 2050-re klímasemlegessé válik” – teszi hozzá, de Czepek szerint ez csak látszólagos ellentmondás. Magyarország ugyanis „józan ésszel megközelített energetikai átállásra” törekszik, tiltások és a lakosságra nehezedő terhek nélkül. Az ökocsoda két okból vált lehetővé:

egyrészt a napelemek árának csökkenése miatt, amelyekkel sok helyen versenyképtelenül olcsón lehet villamos energiát termelni,

másrészt az EU nagylelkű támogatásainak köszönhetően.

A napenergiaboommal azonban Magyarország nem a világot akarja jobbá tenni, hanem a drága külföldi villamosenergia-importot csökkenteni.

A Spiegel újságírója mindenhol napelemet lát

Az újságírónak is feltűnt, hogy ha elhagyjuk a budapesti történelmi homlokzatokkal tarkított belvárost, hamarosan tetőről tetőre sötétkék-szürke napelemek láthatók. A külvárosokban családi házakon, városi villákon, sorházakon és még a lepusztult gyorséttermek tetején is sorakoznak.

Több mint 300 ezer magyar háztartás szerelte már fel tetőjét fotovoltaikus berendezésekkel.

Magyarország magánháztartásai együttesen a telepített napenergia-kapacitás körülbelül egyharmadát teszik ki. A többi ipari tetőkről és hatalmas napenergiaparkokból származik. Az osztrák határtól a Balatonon át a puszta keleti széléig, a végtelennek tűnő síkságig, az úgynevezett magyar sztyeppéig húzódnak.