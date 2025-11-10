Magyar világrekordról ír a német sajtó: a Spiegel újságírója valósággal nem hitt a szemének, amikor itt járt
Magyarország a nap országává vált – ez az egyik legfőbb megállapítása a német Spiegelnek, miután a lap újságírója hazánkba látogatott, hogy megismerje a magyarországi napenergiaboom okait.
Napenergiaboom: világrekord a nyári termelés
A cikk szerzője, Marco Evers a riportban megszólaltatta Czepek Gábor energiaügyi államtitkárt is, aki a magyarországi napenergiaboomot azzal magyarázta, hogy Magyarországnak nincs tengere és nagy olajkészletei sem, „de rengeteg napsütésünk van, és tudjuk is, hogyan használjuk ki”. Emlékeztetett rá, hogy tizenöt évvel ezelőtt a kormány megkezdte az energiaszektor átalakítását. „Akkor már világos volt: az energia jövője az elektromosságban rejlik, és aki független akar lenni, annak magának kell előállítania.”
Azóta Magyarország a nap országává vált. A 9,5 millió lakosú nemzet mára a napenergia terén a világ élvonalába katapultálta magát. 2024-ben az előállított villamos energia közel 25 százaléka fotovoltaikus berendezésekből származott. Az idei napos júniusban a napenergia aránya már meghaladta a 40 százalékot, ami világrekord
– állapította meg az újságíró, aki nem mulasztotta el kritizálni a magyar kormányt. „Pont Magyarország. Miközben a jobboldali autoriter miniszterelnök, Orbán Viktor alig hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy torpedózza az EU ambiciózus éghajlat-politikai céljait, saját országa 2050-re klímasemlegessé válik” – teszi hozzá, de Czepek szerint ez csak látszólagos ellentmondás. Magyarország ugyanis „józan ésszel megközelített energetikai átállásra” törekszik, tiltások és a lakosságra nehezedő terhek nélkül. Az ökocsoda két okból vált lehetővé:
- egyrészt a napelemek árának csökkenése miatt, amelyekkel sok helyen versenyképtelenül olcsón lehet villamos energiát termelni,
- másrészt az EU nagylelkű támogatásainak köszönhetően.
A napenergiaboommal azonban Magyarország nem a világot akarja jobbá tenni, hanem a drága külföldi villamosenergia-importot csökkenteni.
A Spiegel újságírója mindenhol napelemet lát
Az újságírónak is feltűnt, hogy ha elhagyjuk a budapesti történelmi homlokzatokkal tarkított belvárost, hamarosan tetőről tetőre sötétkék-szürke napelemek láthatók. A külvárosokban családi házakon, városi villákon, sorházakon és még a lepusztult gyorséttermek tetején is sorakoznak.
Több mint 300 ezer magyar háztartás szerelte már fel tetőjét fotovoltaikus berendezésekkel.
Magyarország magánháztartásai együttesen a telepített napenergia-kapacitás körülbelül egyharmadát teszik ki. A többi ipari tetőkről és hatalmas napenergiaparkokból származik. Az osztrák határtól a Balatonon át a puszta keleti széléig, a végtelennek tűnő síkságig, az úgynevezett magyar sztyeppéig húzódnak.
Szabó László, a budapesti Corvinus Egyetem energia-közgazdásza azt kutatja, miért sikerült ilyen gyorsan végrehajtani az energetikai átállást.
Az állam nemcsak az ipar és a befektetők számára tette vonzóvá a napenergia-beruházásokat, hanem a hétköznapi emberek számára is
– mondja. 2023 végéig a háztartások a saját termelésű napenergiát éves számlán számolhatták el: nyáron, amikor a rendszer többletet termelt, a számla egyenlege pozitív volt. Télen, amikor hálózati áramra volt szükségük, az egyenleget egyszerűen levonták. A hálózati díjakat szubvencionálták vagy teljesen elengedték – magyarázza Szabó. „Így sok háztartás szinte nullára tudta csökkenteni az áramszámláját.”
A szénalapú villamos energia aránya felére csökkent
A cikk szerzője szerint azonban mára a helyzet már nem annyira paradicsomi. 2024 óta az új napenergia-rendszer tulajdonosainak alacsony áron kell a hálózatba táplálniuk a felesleges áramot, éjszaka és télen viszont teljes áron kell visszavásárolniuk. „Ezért a napenergia ma sok család számára kevésbé jövedelmező, mint két évvel ezelőtt” – mondja Szabó. Azok azonban, akik már korábban telepítették a rendszerüket, még tíz évig tovább használhatják a régi rendszert. A váltás fokozatosan történik.
Arra is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt öt évben a szénalapú villamos energia aránya 12 százalékról 6 százalékra csökkent. A villamos energia legnagyobb részét továbbra is atomerőművek szolgáltatják. Magyarország villamosenergia-szükségletének egyötödét továbbra is külföldről kell importálnia. „2030-ig teljesen meg akarunk szabadulni a villamos energia importjától” – mondja Czepek Gábor energiaügyi államtitkár.