Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) geostacionárius műholdpálya- és frekvenciahasználati bérleti szerződést írt alá a francia Eutelsat SA vállalattal, a világ egyik legnagyobb műholdas távközlési szolgáltatójával. A megállapodás mérföldkő a magyar űripar fejlődésében, és kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.
A most megkötött szerződés értelmében az Eutelsat tizenöt évre biztosítja a 4iG SDT számára a HUGEO nevű geostacionárius távközlési műhold üzemeltetéséhez szükséges kizárólagos licencet a kijelölt pályapozícióra és a hozzá tartozó frekvenciákra. A pontos pályaadatokat és frekvenciajogokat a felek bizalmasan kezelik. A megállapodás az augusztusban kötött, kötelező érvényű együttműködési megállapodás folytatásaként jött létre, és új szakaszt nyit a magyar műholdprogram megvalósításában.
A HUSAT program keretében a 4iG SDT
- egy geostacionárius (HUGEO)
- és nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő (HULEO) műholdat kíván pályára állítani 2032-ig.
A projekt a kelet-közép-európai régió legnagyobb, teljes mértékben magánfinanszírozásban megvalósuló űripari fejlesztése, amely egyaránt szolgál távközlési és földmegfigyelési célokat. A vállalat célja, hogy a HUSAT révén Magyarország önálló műholdas kapacitásokkal és modern kommunikációs infrastruktúrával rendelkezzen, hozzájárulva az ország digitális szuverenitásához.
Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója kiemelte:
Együttműködésünk az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban. Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre.
Az Eutelsat több mint négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a műholdas kommunikáció területén: jelenleg 34 geostacionárius és mintegy 600 alacsony pályás műholdat üzemeltet, világszerte biztosítva távközlési és műsorszórási szolgáltatásokat. A 2023-ban a OneWebbel történt egyesülés óta az Eutelsat az első teljes mértékben integrált GEO–LEO műhold-üzemeltető vállalatként működik, amely 6400 televíziós csatorna műsorszórását biztosítja, valamint kormányzati és vállalati ügyfeleket szolgál ki a mobil és fix konnektivitás területén.
A két vállalat között létrejött hosszú távú technológiai partnerség nemcsak a HUGEO műhold üzemeltetését teszi lehetővé, hanem
megalapozza a hazai űripari technológiák fejlődését is.
A 4iG Csoport számára a projekt kulcsfontosságú a műholdas infrastruktúra kiépítésében, a földmegfigyelési rendszerek fejlesztésében és a következő generációs távközlési szolgáltatások kialakításában.
A HUSAT program révén Magyarország 2032-re akár saját, önálló műholdas infrastruktúrával rendelkező űripari szereplővé válhat, és ezzel nemcsak technológiai, hanem gazdasági szempontból is új fejezet nyílhat a hazai innováció történetében.