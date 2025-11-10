Nagy fogadkozások és a szabályok lazítása után sem jutnak elég hitelhez az európai fegyvergyártók: a bankok csak papíron módosították működésüket

Hiába lazított számos európai bank a szabályain, a kontinensen működő hadiipari startupok továbbra is azért panaszkodnak, mert nem férnek hozzá eléggé a hitelpiachoz.

A hadiipari startupok és kkv-k továbbra is nehezen jutnak hitelhez Európában / Fotó: Seeasign

Továbbra is sok európai bank vonakodik finanszírozni a hadiipart

Bár az év eleje óta a hadiipari kölcsönöket korlátozó európai bankok aránya csökkent, a NATO Innovációs Alap (NIF) 75 legnagyobb európai bankot vizsgáló tanulmánya szerint a hitelezők közel 10 százaléka továbbra is érvényben tart korlátokat a hagyományos fegyverek gyártóival és a kettős felhasználású startupokkal szemben. Ezek közé tartozik a földrész legnagyobb bankja, az HSBC is, mely továbbra is szigorúan lép fel a fegyvergyártás finanszírozása ellen.

Azonban más bankok, mint a BNP Paribas vagy a Danske Bank egyre nyíltabban támogatják az ágazatot.

Erre szükség is van, hiszen az európai hadiipari startupok és különösen a fegyvergyártással foglalkozó kis- és középvállalkozások finanszírozásában nagy szerep hárul a bankhitelekre is. A NIF szerint a bankok vonakodása mögött részben az áll, hogy attól tartanak, a fegyvergyártók nem járnak élen az ESG terén. Bár sok bank papíron módosította hitelezési politikáját, a gyakorlatban ez nem mindig változott tettekké is.

Túl nagy kockázatot látnak a hadiiparban a bankok

A Financial Times összefoglalója a portugál Tekevert hozza fel példaként, melyet a Revolut dobott ügyfélként. A lap információi szerint a Revolut Business tiltja a magas kockázatú és erősen szabályozott ügyfelek felvételét. Egy másik esetben pedig az optikai szenzorokkal foglalkozó brit startup, a 2D Photonics számlanyitási kérelmét utasították el. Így hiába a hadiiparba áramló kockázati és magántőke, a startupok további kihívásokkal néznek szembe a mindennapi bankolás, az exportfinanszírozás vagy a hitelgaranciák terén. A NIF szerint az európai bankok továbbra sem ismerik eléggé a hadiipari kkv-k igényeit.

Az Európai Bizottság egy tavalyi tanulmánya szerint a hadiipari kkv-k 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nehéz hitelhez jutni, míg a többi szektorban ez az arány csak 30 százalék. A bankok vonakodásához az is hozzájárulhat, hogy

a pénzintézeteknek több tőkét kell félretenniük a kockázatosabb hitelek fedezetére, ezért szívesebben hiteleznek inkább más iparágakat.

A változás első jelei már láthatók

Történnek ugyanakkor lépések is a helyzet kezelésére, a Deutsche Bank például egy 40 fős munkacsoportot is létrehozott a helyzet kezelésére, de fokozza az együttműködést a szektorral a Santander is. Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerint a kkv-kat a nagy fegyvergyártók is segíthetik azzal, hogy kezességet vállalnak értük. Mint mondta,

a kisebb cégek is könnyebben hitelhez jutnak, ha ügyfeleik között ott az Airbus, a Rheinmetall, a Leonardo vagy a Thales.

Felmerült egy védelmi, biztonsági feladatokra koncentráló multilateriális fejlesztési bank létrehozása is, miközben az Európai Beruházási Bank megháromszorozta a hadiipari kkv-knak nyújtott kölcsönöket, melyek így már 3 milliárd eurót tesznek ki. Nehézségek azonban továbbra is vannak, és félő, hogy a vállalkozások oda költöznek, ahol a működés egyszerűbb, például az Egyesült Államokba. A tengerentúlon a JPMorgan Chase azt ígérte, hogy mintegy 1500 milliárd dollárnyi finanszírozást nyújt a következő évtizedben a stratégiai iparágak, köztük a hadiipar számára.