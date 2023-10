A magyarországi áramhálózat mintegy 153 ezer kisebb egységének – szakszóval kommunális áramkörének – körülbelül a 7 százalékában (11,2 ezer áramkörben) indokolt fenntartani a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) csatlakozási tilalmát az általános zárlat 2024. január 1-jei feloldása után is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerint.

A tervezett zárolással érintett áramkörök településenkénti darabszáma.

Fotó: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A betáplálási tilalom egyes térségekben várható fenntartása nem ütközik a tiltás feloldását előíró kormányrendelettel. Az ugyanis azt is előírja, hogy a hivatalnak javaslatot kell küldenie az Energiaügyi Minisztériumnak arról, hogy a HMKE-k szempontjából

melyek a zárolt és a zárolás alól feloldani javasolt áramkörök,

milyen intézkedésekre van szükség a zárolt áramkörök feloldásához,

mi a szükséges intézkedések ütemezése.

A MEKH jelentése és javaslata az áramszállító társaságoktól (hálózati engedélyesektől) 2023. július 31-ig kapott információn alapul. Az a tény, hogy a 153 042 áramkörből 11 162 áramkör,

tehát az áramkörök mintegy 7 százalékában indokolt fenntartani a zárolást, a hivatal értékelése szerint továbbra is országos szintű problémát jelez.

A MEKH országos áramkörtérképén jellemzően a keleti, ezen belül is az északkeleti országrészben sűrűbbek azok a foltok, amelyek a zárolással érintett áramkörök településenként darabszámát mutatják. Sokkal szebb az a térkép, amelyből az derül ki, hogy a mekkora a zárolással érintett áramkörök száma a település összes áramköréhez viszonyítva.

Az összes áramkör 86 százaléka az E.ON három hálózati engedélyesének valamelyikéhez tartozik, a harmada két MVM-társaságé, a többi az Opus Titászé. Arányaiban viszont az E.ON területén kellene zárolva tartani az áramkörök legkisebb hányadát (4,62 százalékát), amelyet az MVM 6,73 százalékos, az Opus Titász pedig 9,79 százalékos aránnyal követ. Más megközelítésben: az összes zárva tartandó áramkörből az E.ON-hoz 35,6 százalék tartozik, az MVM-hez 30,8 százalék, az Opushoz 20,3 százalék.

Nagyon kis résnyire, és csak lassan nyílik a kapu

A jövőre is zárolva tartandó 11 162 kommunális áramkörből a MEKH javaslata szerint még az idén megnyílhat 89, de jövőre is csak 1750. E két nyitás az összes zároltnak csak a 16 százaléka! Ráadásul 6517 áramkör – vagyis a zároltaknak jóval több mint a fele – csak 2027-től nyílna meg. Azt, hogy adott háztáji napelemes mikortól táplálhatja a kiserőműve áramát az országos hálózatra, az érintett megtudhatja a MEKH által e célra létrehozott oldalon, csak be kell írnia a mérési pontja azonosító számát. (A már hálózatra tápláló napelemesek viszont 2024-től egy új lehetőséggel is élhetnek.)

Mindazonáltal nem stimmel teljesen a matek: miközben a MEKH 11 162 áramkör zárolását javasolja, a zárolás feloldásának dátumát tartalmazó táblázatában csak 10 829 áramkör szerepel, tehát 333 hiányzik. A magyarázat az lehet, hogy változni fog az áramkörök száma. Annak érdekében ugyanis, hogy újból csatlakozhassanak a HMKE-k a hálózatra, számos műszaki fejlesztésre van szükség, és ezek között szerepel a körzetek átrendezése, ami átterhelést, körzethatár-módosítást jelent.

Kétfajta beavatkozáson dolgoznak a hálózati engedélyesek: üzemvitelin – ebből három fő típus és számos más egyéb van, és amely 2065 áramkört érint –, továbbá hálózatfelújításon – amiből ötféle van, és 9097 áramkört érint. Talán továbbiakra is szükség lesz annak alapján, hogy egy napokban meghirdetett támogatási program újabb háztartásokat csábíthat napelem telepítésére.