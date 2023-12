Hiába lesz még néhány nap a karácsony és szilveszter között, már aligha remélhető üzemanyagár-csökkenés, sőt, jó eséllyel a mai után újabb drágulásra kell felkészülni – mondta a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára.

Érdemes előrehozni a tankolásokat.

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Nincsenek árcsökkentési tartalékok a piaci folyamatokban

A holtankoljak.hu ugyanis máris emelésről adott hírt. Lapunk azért firtatta az árak várható alakulását az ünnepek között, mert

még lenne idő a csökkentésre, és

ebben az időszakban még lesznek munkanapok, amikor a Mol árbizottsága összeülhet,

a jövő év első napjától hatályos, literenkénti mintegy 41 forintos jövedékiadó-emelés miatti sokkot pedig csökkenthetné egy alacsonyabb indulóár, míg

az üzemanyag-kiskereskedők árrésébe beleférne esetleg némi csökkentés – piaci megfontolásból.

Ám – mint kiderült – mindez kevés az árakat alakító piaci tényezők hatásához képest a MÁSZ főtitkára szerint, aki ezért nem is hitegetett azzal, hogy az ünnepek között kevesebbet kell majd fizetnünk tankoláskor, mint most.

A december eleji mélypont már a múlt

Magyarázata alapján egyrészt azt kellene látni, hogy a világpiaci árak változásának hatása némi csúszással jelenik meg az üzemanyagárakban, márpedig az elmúlt napokban viszonylag jelentősen drágult az olaj.

A Brent minőség hordónkénti ára már 80 dollár körül mozog, emiatt nagyon valószínű, hogy a hazai üzemanyagárak emelkedésére kell felkészülni.

A mélypont 72-73 dollár körüli árak mellett december elejére esett, és kitartott a hónap közepéig. Az akkori fordulathoz hozzájárultak a megnövekedett Vörös-tengeri kockázatok, a megnövekedett szállítási idő és a költségek.

A Világgazdaság azon felvetése kapcsán, hogy a kereskedők piaci megfontolásból mégis engednének az árrésükből, Grád Ottó úgy fogalmazott, hogy ez már abszolút üzletpolitika, vállalati döntés. „Én csak a viszonylag objektív dolgokról tudok beszélni, ilyen a kőolaj jegyzésára, a dollár-forint árfolyam, az európai jegyzésárak, és valamennyire a töltőállomásokra eljuttatható mennyiség is”.

Logisztikai korlát lehet ugyanis az, ha az ünnepek között megnövekvő fogyasztási igények miatt a a töltőállomásokra az üzemanyagot a meglévő, esetleg az év végi szabadságolások miatt kisebb kapacitásokkal kell kiszállítani a töltőállomásokhoz. Ezeknek a kiszállításoknak a szokásosnál sűrűbbeknek is kell lenniük az esetleg jelentősen megnövekvő forgalom esetén. Márpedig az előző évek tapasztalatai alapján az év végén megugrik a közúti áruszállítás – vele pedig a gázolajeladás –, az utolsó bevásárlási rohamok miatt pedig a benzin is jobban fogy. A benzinhasználat az ünnepek körüli utazások, illetve az év végi üdülések, nem otthon töltött szilveszterezések miatt is emelkedik.

Érdemes előrehozni a tankolást

Lapunk figyelmét piaci forrásból is arra hívták fel, hogy

érdemes a nagy- és a kiskereskedelmi tankolásokat is előrehozni, hiszen időben így széthúzhatók a szállítások, és biztosabbá tehető a töltőállomások ellátása, miközben elejét lehet venni az év végi sorok kialakulásának.

Ebben az időszakban ráadásul a közfeladatot ellátó szervek forgalma is megnő, például a tűzesetek, balesetek miatt.

Grád Ottó azonban hangsúlyozta, hogy kellő mennyiségű üzemanyag van az országban, ami elég még megnövekedett forgalom esetén is, gondot legfeljebb a logisztikai igénybevétel okozhat.