Korea
Magyar Nemzeti Bank
együttműködési megállapodás

Távol-keleti megállapodást kötött az MNB – Varga Mihály az egyik legnagyobb ázsiai bank fejlesztéseit hozza haza

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja bázeli ülésén. A magyar jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.
VG
2025.11.10, 16:33

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) bázeli ülésén rámutatott , hogy az elmúlt évek bebizonyították: az infláció a fenntartható növekedés első számú akadálya lehet, ezért a jegybankok részéről elengedhetetlen az inflációs várakozások horgonyzása – közölte az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank új korszakába lépett Varga Mihály elnökségével / Fotó: Shutterstock

Mint mondta: a kereskedelmi feszültségek elmúlt hónapokban tapasztalt, kismértékű enyhülése némileg javította ugyan a globális konjunktúrakilátásokat, azonban hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere, Németország gazdasági növekedési kilátásai továbbra is visszafogottak.

Geopolitikai fejlemények és pénzpiaci ingadozás

A jegybankelnök hozzátette: a pénzpiacok továbbra is érzékenyen reagálnak a kereskedelmi és geopolitikai fejleményekre. Környezetünkben is látható a nemzetközi ellátási láncok töredezettebbé válása, a világpiaci élelmiszerárak folytatódó emelkedése, valamint a piaci szolgáltatások erős árdinamikája, amelyek felfelé mutató kockázatot jelentenek a globális inflációra. Ezek azok a tényezők, amelyek hazánkban és környezetünkben is indokolják a stabilitásorientált monetáris politikát a jegybankok részéről – szögezte le Varga Mihály.

Bázeli útján a magyar jegybankelnök partnerségi megállapodást írt alá a Koreai Nemzeti Bank elnökével.

Új kilátások a Magyar Nemzeti Bank együttműködése révén

Az egyezmény lehetőséget teremt a jegybankok közötti tudásmegosztásra és közös kutatásokra, elsősorban a digitális pénzügyi innovációk területén. A magyar és a koreai jegybank közötti kapcsolat az elmúlt években folyamatosan erősödött, a mostani megállapodás hosszú távú, szakmai alapokra épülő partnerséget biztosít hasonló kihívások kezelésében és a jegybanki együttműködés elmélyítésében.

