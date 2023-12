Csaknem 30 hektárnyi ipari terület értékesítéséről döntött december elején Sibenik önkormányzata. Nem véletlenül: az Adria-parti város határában építené ugyanis fel első napelemgyárát a Vallis Solaris.

Fotó: Shutterstock

A tulajdonosoknak 30 napjuk van a 2,5 millió eurós vételár kifizetésére, utána megkezdődhetnek az előkészítési munkák. A német–horvát konzorcium Európa legnagyobb szoláris panelgyárát építené fel a területen, méghozzá a hírek szerint kínai pénzből. A technológiát a német Fraunhofer Gesellschaft biztosítaná, azonban a részletek még nem ismertek. Azt már kiszivárgott, hogy a beruházás becsült értéke egymilliárd dollár, ezzel megdőlhet az ország történetének eddigi legnagyobb beruházási rekordja. Az új vállalat idővel további 300 hektárra terjeszkedne, és 5000 munkahelyet teremtene, ezzel gazdasági stabilitást hozva a régió szinte kizárólag csak a turizmusból élő lakóinak.

Ideális helyszín

A befektetők elsősorban az elhelyezkedése miatt választották Sibeniket. A városnak ugyanis kiválóak a közlekedési kapcsolatai. Van teherkikötője, és vasúti, illetve autópálya-összeköttetéssel is rendelkezik, sőt az 50 kilométeres körzetében két repülőtér is található. Nem elhanyagolható tényező továbbá az sem, hogy Dalmácia ezen részein évente 2600 óránál is többet süt a nap. Ez ezért fontos, mert a tervek szerint

a leendő üzem önellátó lenne, ami azt jelenti, hogy egy idő után a legyártott napelemeket használnák fel áram-előállításra.

A megtermelt energiatöbbletből zöldhidrogént állítanának elő, ezzel tovább zöldítve a horvát gazdaságot. Az építkezés első fázisa jövőre kezdődhet, a termelés pedig várhatóan 2026-ban indulhat meg. Előbb viszont a szükséges engedélyeket kell beszerezni, ami a Tris hírportál szerint a kínai kapcsolatok miatt még problémákat okozhat.