A magyar családok kapták legolcsóbban az áramot és a földgázt Európában

Európában 2024 februárjában is – az egy évtizede bevezetett rezsicsökkentésnek köszönhetően – a magyar családok kapták legolcsóbban a háztartási villamosenergiát és földgázt – írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden a Facebook-oldalán.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Németh Szilárd – aki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelölte meg forrásként – azt írta, hogy az összehasonlítás az úgynevezett végfelhasználói árakon alapul, amelyeket a fogyasztók kifizetnek, és tartalmazzák a rendszerhasználati díjat is.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy januárban Magyarországon voltak a legalacsonyabbak a lakossági áram- és gázárak az Európai Unióban, és Európa egészét tekintve is csak Kijev előzött be. A két fő rezsitétel nagysága a földrészen nagyjából a tavaly decemberi szinten maradt. Miközben januárban szinten maradt, illetve alig nőtt a gáz átlagos európai lakossági ára a decemberihez képest, maga a molekulaár térségenként nagy eltéréseket mutatott. Az átlagos stabilitás annak ellenére megmaradt – mutat rá a VaasaETT –, hogy a január jellemzően a legkeményebb téli hónap, amikor a fűtés elvben csúcsra jár. A nagykereskedelmi gázárak még annak ellenére is estek, hogy a vörös-tengeri feszültség miatt a cseppfolyós földgázt szállító tartályhajók Afrika megkerülésére kényszerültek, hogy eljussanak Európába. A hollandiai TTF-en a megawattóránkénti ár 30 euróra gyengült, 2 euróval alacsonyabbra a két évvel korábbinál, vagyis a válság előtti szintnél.