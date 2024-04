„A nukleáris biztonság és a biztonság Ukrajnában immár több mint két éve folyamatosan veszélyben forog. Továbbra is eltökélt szándékunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az embereket és a környezetet károsító nukleáris balesetek kockázatát, nem csak Ukrajnában” – idézi legfrissebb összefoglalójában a főigazgatóját, Rafael Grossit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Vélhetőleg tüzérségi tűz hangja volt hallható az atomerőmű közelében / Fotó: AFP

„Eddig sikerült stabilizálni a helyzetet, de ahogy a múlt héten is láthattuk, Ukrajnában a nukleáris biztonság és a biztonság továbbra is rendkívül sebezhető. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármikor cserbenhagyjuk az őrségünket” – mondta.

El kellett halasztani a fűtőelem-tároló felkeresését

A Zaporizzsjai Atomerőműben (ZNPP), Európa legnagyobb atomerőművében a helyszínen állomásozó NAÜ-szakértők az elmúlt héten is mindennap hallottak robbanásokat az erőműtől eltérő távolságra. A szakértők elmondása szerint többször is úgy tűnt, hogy a hangok a helyszín közeléből származnak, feltehetően tüzérségi tűzből. A közelben kézi lőfegyverek tüzét hallották március 22-én éjjel, majd 27-én is. Ráadásul a légiriadó is megszólalt, így a NAÜ a csapatának tervezett látogatását a ZNPP szárazon kiégett fűtőelemeket tároló létesítményében a nap későbbi részére halasztotta.

Az ilyen kihívások ellenére a NAÜ csapata az elmúlt héten továbbra is rendszeres bejárásokat tartott a telephelyen, beleértve az 5. blokk reaktorépületének látogatását, hogy ellenőrizze

a kiégett fűtőelem-medence vízszintjét,

a kiégett fűtőelemek hűtőszivattyúinak működését,

két gőzfejlesztő és a biztonsági rendszerek helyiségeit.

Nem észleltek folyadékszivárgást vagy bórsavnyomokat. A csapat a 4-es blokk turbinacsarnokában működő szivattyúkat, és egyéb berendezéseket is megnézett, ugyanabban a blokkban megtekintette egy vészhelyzeti dízelgenerátor tesztelését, valamint a 4-es és 5-ös blokk biztonsági rendszereinek elektromos helyiségeit.

Nem jelentkezett semmilyen extra aggály

Az elmúlt héten a NAÜ csapata nem észlelt semmilyen aggályt a nukleáris biztonsággal kapcsolatban.

A ZNPP azonban még mindig nem biztosított időben és megfelelő hozzáférést a NAÜ szakértői számára minden, a nukleáris biztonság és védelem szempontjából fontos területhez,

beleértve a turbinacsarnokok egyes részeit, a ZNPP-hűtőtó szigetelőkapuját és a 330 kilovoltos kapcsolótelepet a közeli zaporizzsjai hőerőműben. A NAÜ-nek tudomása van a közösségi médiában megjelent jelentésekről és képekről, amelyek a ZNPP egyik turbinacsarnokában katonák és járművek jelenlétével kapcsolatosak. Az ilyen járművek jelenlétéről a ZNPP turbinacsarnokaiban a főigazgató korábbi frissítésekben számolt be.

Az 1. blokk biztonsági rendszerének egyes részein a karbantartás még nem indult újra, mert az erőműtársaság ismét elhalasztotta. A ZNPP más területein folynak az egyéb ütemezett karbantartások.

A NAÜ szakértői tájékoztatást kaptak arról, hogy a ZNPP megkezdte az 5. blokk egyik hűtőtavának víztelenítését a tisztítás előkészítéseként, a tisztítás várhatóan három hétig tart. Ezután a 6. blokk hűtőtavát is megtisztítják. A két blokk a ZNPP azon öt blokkja közé tartozik, amelyek hidegleállításban vannak, míg a 4-es reaktorblokk melegleállásban van, hogy gőzt termeljen a fűtéshez.

Dízelgenerátort kellett bevetni

Az ukrán nukleáris szabályozó hatóság szerint az északkeleti Harkov városában március 22-én egy a háború kezdetéig orvosi és ipari felhasználású radioizotópok előállítására használt kutatási és fejlesztési létesítmény elvesztette külső áramellátását. A létesítmény vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodik. A NAÜ-t arról tájékoztatták, hogy a helyszíni sugárzási szint normális marad.

A Harkivi Fizikai és Technológiai Intézetben (KIPT) található szubkritikus neutronforrás létesítmény a konfliktus kezdetekor mélyen szubkritikus állapotba került, és radioaktív készlete alacsony. 2022 novemberében a NAÜ biztosítéki és nukleáris biztonsági szakértői missziója megállapította, hogy a létesítményt súlyosan megrongálták a lövedékek, de nincs radiológiai kibocsátásra vagy bejelentett nukleáris anyag eltérítésére utaló jel.

A közbiztonság nincs veszélyben

„A fegyveres konfliktus kezdete óta bezárt létesítmény jellegéből adódóan nem számolunk olyan helyzettel, amely hatással lehet a közbiztonságra. Nyilvánvaló azonban, hogy egy nukleáris létesítmény telephelyen kívüli áramellátás nélkül hagyása nem normális, és ismét megmutatja, milyen kockázatokat jelent ez a háború a nukleáris biztonságra nézve. Továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet a létesítményben” – mondta Grossi főigazgató.

A NAÜ-nek a hmelnickiji, a rivnei és a dél-ukrajnai atomerőműben, valamint a csernobili telephelyen dolgozó szakértői arról számoltak be, hogy a nukleáris biztonságot továbbra is fenntartják.