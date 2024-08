Megérkezett Paksra az épülő erőmű első nagyberendezése – videó

Mit lehet tudni a berendezésről?

A csúcstechnológiás berendezésről annyit tudni, hogy

össztömege 732,7 tonna,

teljes magassága 15,24 méter,

a legnagyobb átmérője 11 méter.

A fukusimai atomerőmű-balesetet követő, legszigorúbb nemzetközi biztonsági követelményeknek is megfelelő, új atomerőművi blokk képes kezelni a nagyon kis valószínűségű, zónaolvadással fenyegető, hipotetikus baleseti helyzeteket is. A típusnál alkalmazott zónaolvadék-csapda a reaktortartály alatt helyezkedik el. Alapvető feladata az, hogy egy súlyos, tervezési alapon túli baleset esetén is leállítsa a láncreakciót a zónaolvadékban.

Mire jó a „monstrum”?

Miként korábban lapunk megírta, a szerkezet képes a megolvadt zóna biztonságos hűtésére, és ezzel megakadályozza a gőzrobbanás kialakulásának veszélyét.

Ez a berendezés teljesen egyedivé teszi az orosz technológiát.

Az oroszországi és a külföldi, újonnan épülő atomerőművi blokkokba már eleve beépítik ezt a szerkezetet.

A monstrum megérkezését már kora délután megörökítette a Teol, ahogy 13 óra tájban elhajózott Szekszárd mellett: