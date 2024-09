Több gázt küldene Magyarország Ukrajnába – Szerbián keresztül érkezik az orosz energiahordozó

Ukrajna felé évi 7 milliárd köbméter megszakítható technikai kapacitás áll rendelkezésre, amiből az FGSZ és az ukrán TSO (rendszer-üzemeltető) megegyezése alapján 2022 eleje óta 2,9 milliárd éves kapacitás nem megszakítható módon elérhető a többször hosszabbított tesztidőszak végéig. Ez jelenleg 2024. december 31-ig áll fenn.

Költséghatékony megoldás a szlovák partnerrel

A magyar–szlovák (HUSK) irányú szállítási lehetőség növelésére is volt igény. Ezért ez év februárjában az FGSZ talált olyan megoldást a szlovákiai rendszer-üzemeltetővel, az Eustreammel, amellyel új beruházás nélkül is 50 százalékkal sikerült megnövelni a kapacitásokat. A magyar–szlovák (HUSK) gázvezeték kapacitása már így is 95-100 százalékban ki van használva.

A horvát rendszer-üzemeltetőnél a labda

Lehet, hogy bővíteni kell a horvát–magyar (CRHU) szállítási irányt is, de nem a magyar oldalon. A hazai bejövő kapacitás ugyanis már most is évi 3,5 milliárd köbméter lehetne, mert azt még a Horvátországban tervezett LNG-terminál kapacitásához méretezték. Nagy kikötői létesítmény helyett azonban csak egy úszó LNG-hajó épült a Krk szigeten, amelyhez horvát oldalon 1,75 milliárd köbméteres exportkapacitást létesítettek. Ha tehát lesz nagyobb horvát LNG-terminál, a vezeték szállítóképességét is a határ túloldalán kell növelni. A mostani horvát tervek szerint 2026-ra 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárdra növelik az LNG-fogadó kapacitást.