A rossz német energiamixben látja az államtitkár a magyar áramdrágulás fő okát

Németországban már közismert fogalom a Dunkelflaute, vagyis azok a tartós időszakok, amikor nem fúj a szél, és nem süt a nap, vagyis nem termelnek az időjárásfüggő megújulóenergia-termelő létesítmények – írja Facebook-bejegyzésében Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a több napja a magyar árampiacot sújtó állapot kapcsán.

Pech, ha sem a naperőmű, sem a szélerőmű nem ad áramot / Fotó: Németh András Péter

A Világgazdaság hétfőn számolt be a Magyarországon kialakult helyzetről, amelyben a naperőművi termelés lezuhanásához több erőművi blokk kiesése, emiatt az import megugrása és a magyar áramtőzsdei árak felszökése társult. Az államtitkár rámutat, hogy továbbra is egy ilyen időszakot élünk: már napok óta a mintegy 80 gigawattnyi német naperőművi és a nagyjából 70 gigawattnyi szélerőművi kapacitás töredéke termel csak áramot. A német piac mérete és központi elhelyezkedése miatt ez egész Európára jelentős hatással van, a tőzsdei árak is a német EEX tőzsdéhez igazodnak.

A sötét szélcsend időszakában a magas atomenergia-részaránnyal működő francia piacon 120 euró per megawattóra körüli tőzsdei árak alakultak ki, míg az atomenergiát elutasító német piacon közel 500 eurós csúcsárak is vannak a délutáni órákban.

Németország olyankor, amikor nincs szél- és naperőművi termelés sem, olcsó francia atomenergiát importál, valamint drága szén- és gázerőművi termeléssel biztosítja az ellátást.

Ezzel azonban megdrágítja a vele szoros összeköttetésben álló országok áramárát is. A német-osztrák piac egymással szorosan integrált piacok. Ennek köszönhetően Ausztriában is 400 euró per megawattóráig pattantak fel az árak annak ellenére is, hogy szükségletei majdnem háromnegyedét víz- és napenergiából állították elő.

Steiner Attila a konkrét hazai tőzsdei árakra nem tér ki, ezért érdemes megemlíteni, hogy a

HUPX-en a zsinóráram másnapi jegyzés 355,32 eurón áll, amely majdnem a háromszorosa a jó példaként kiemelt franciaországinak.

Az árampiaci országút kereszteződésében vagyunk

Magyarország fontos tranzitország, jellemzően közvetlenül Ausztriából és Szlovákiából tud villamos energiát importálni – közvetve német villamos energiát is –, és hazánktól is importál Románia, Ukrajna, illetve az egész Balkán. Importja a német piachoz árazó osztrák és szlovák nagykereskedelmi árakon történik, de ez véges mennyiség.

Hazai erőműveink állják a sarat, azonban közöttük is rendszeresen vannak ütemezett karbantartáson lévő egységek, ami időszakosan csökkenti a hazai termelői kínálatot, illetve emiatt szükség van a gázerőművek közül a rosszabb hatásfokú gépekre is, továbbá a tartalék erőművekre.

A tagállamok energiamixének megválasztása nemzeti hatáskör, azonban a német energiamix komoly közvetett hatást fejt ki Európa legtöbb országára.