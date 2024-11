Orosz bajok: a szén helyett a lakosság vonatozik

Az orosz szénipar és ásványexport 2022-ben kezdődött nehézségei mára a helyi vállalatok mérhetetlen pénzügyi veszteségeihez vezettek. Az év első kilenc hónapjában a fő vásárlók jelentősen csökkentették vásárlásaikat. A nyereséges szénipari cégek száma esett, a veszteségeseké érezhetően nagyobb volt.

Egyre rosszabb üzlet a szén bányászata Oroszországban / Fotó: AFP

Oroszország szénexportja a vizsgált időszakban csaknem 10 százalékkal volt kisebb, mint 2023 azonos időszakában, és 147 millió tonnát tett ki. A fő vevők eladásai a következő módon alakultak:

Törökország: 35 százalékkal, 15 millió tonnára,

India: 23 százalékkal, 20 millió tonnára,

Kína: 9,5 százalékkal, 53,7 millió tonnára esett.

A szén helyett a lakosság vonatozik

Az orosz Energiaügyi Minisztérium szerint kevesebbet vásároltak a kisebb vevők is, például Japán, Vietnám és Fehéroroszország, bár lehet, hogy az utóbbi csak közvetítő volt. Két fontos tényező vezetett az orosz szénipar rossz helyzetéhez Alekszandr Titov, az Energiaügyi és Pénzügyi Intézet vezető szakértője szerint: megdrágult az orosz vasúti szállítás, és jelentős árkedvezményeket kellett adni a világpiaci árakhoz képest. Ráadásul a világpiaci árak meglehetősen alacsonyak. Mint mondta, bár a szén korábban is volt olyan olcsó, mint most, de akkor nem volt ennyire inflációs a környezet, nem volt ilyen drága a szállítás, és nem voltak ilyen magasak a további költségek. Hatalmas az említett kedvezmény is. Amíg az orosz szén tonnája 85 dollár körüli áron adható el Nyugatra, addig a dél-afrikai 110 dollárért. A nyugati szankciók miatt sokak számára „mérgezővé” válik az orosz szén, így nehézségekbe ütközik

a hajókeresés,

a kölcsönös elszámolások megszervezése,

a szállítási tőkeáttétel pedig megnőtt.

Emlékezetes, hogy az orosz szénexport volt az ukrajnai háború miatt Oroszország elleni egyik első, és kivételeket nem ismerő uniós szankciók áldozata. Előzőleg Magyaroszágra is érkezett jó minőségű orosz barnaszén, amelyet szívesen vásárolt a lakosság, szerepe volt a lakossági kedvezményes szénprogramban, és az energiaipari felhasználók is rendszeresen rendeltek belőle. A behozatal azonban az uniós tilalom miatt leállt, az importőr tönkrement.