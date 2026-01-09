Nem egyezik Józsefvárosban az önkormányzat kommunikációja a lakossági tapasztalatokkal az elmúlt napok kivételes hóhelyzete kapcsán: Budapest VIII. kerület alpolgármestere, Sátly Balázs egy videót tett közzé többek között a „8. kerület – ITT LAKUNK!” Facebook-csoportban is, melyben azt hangsúlyozta: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) munkatársai felkészülten várják a telet, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy mindenki biztonságosan tudjon közlekedni. A felvételen egy speciális járdatisztító gép látható, amint havat söpör le a burkolatról, az alpolgármester pedig azt írta: „felvesszük a kesztyűt a hóhelyzettel szemben”. Az alpolgármester posztját viszont nem fogadták olyan melegen, mint azt várta volna.

„Balesetveszélyes az egész kerület” – nekimentek a VIII. kerületi lakók az önkormányzat hóvideójának / Fotó: TumbaszHedi (illusztráció)

A videó alatt megjelenő reakciók egészen más képet festenek a kerület állapotáról. A negyven hozzászólás szinte kivétel nélkül arról számol be, hogy Józsefváros nagy része balesetveszélyes:

a busz- és villamosmegállók nincsenek letakarítva,

a járdákon és az utakon megfagyott latyak áll,

az utak nincsenek megfelelően akadálytalanítva,

és sok helyen szinte lehetetlen biztonságosan közlekedni.

Több lakó konkrét esésekről és kisebb balesetekről is beszámolt. Az egyik kommentelő még egy képet is megosztott egy kiégett autóról, ami a Népszínház utca egyik sarkán áll. A képen látható, hogyan is néz ki jelenleg a kerület.

Fotó: „8. kerület – ITT LAKUNK!” Facebook-csoport

A kritikák különösen élesek azokban az utcákban, ahol korábbi közmű- vagy útburkolati munkálatok maradtak félbe. Egy kommentelő szerint az utcájukat feltúrták, majd félbehagyva otthagyták, így a járda már eleve nehezen volt járható, a havas, jeges időben pedig kifejezetten életveszélyessé vált. Mások azt kifogásolták, hogy hiába jelezték korábban a problémákat, sem a munkavégzés biztonságára, sem a megfelelő elkerítésre nem fordítottak kellő figyelmet.

Az említett videó:

Visszatérő elem a hozzászólásokban az is, hogy a lakók egyáltalán nem látnak kézi takarítókat az utcákon. Többen hiányolták azokat a közterületi dolgozókat, akik máskor utcaseprést végeznek, és most – a kommentelők szerint – épp a legnagyobb szükség lenne a jelenlétükre.

A lakosság úgy érzi, hogy egy-egy bemutatott gép vagy videó önmagában kevés, ha közben a mindennapi közlekedés továbbra is csúszós és veszélyes marad.

Miközben az önkormányzat felkészültséget és folyamatos munkát hangsúlyoz, a VIII. kerületi lakók tömegesen érzik úgy, hogy a hó- és síkosságmentesítés nem ér el hozzájuk, és a téli közlekedés továbbra is komoly kockázatot jelent Józsefváros számos pontján. Sajnos ez a hozzáállás az év többi részében is tetten érhető az utcák tisztaságában, pontosabban azok hiányában.