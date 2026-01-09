„Balesetveszélyes az egész kerület” – nekimentek a VIII. kerületi lakók az önkormányzat hóvideójának
Nem egyezik Józsefvárosban az önkormányzat kommunikációja a lakossági tapasztalatokkal az elmúlt napok kivételes hóhelyzete kapcsán: Budapest VIII. kerület alpolgármestere, Sátly Balázs egy videót tett közzé többek között a „8. kerület – ITT LAKUNK!” Facebook-csoportban is, melyben azt hangsúlyozta: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) munkatársai felkészülten várják a telet, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy mindenki biztonságosan tudjon közlekedni. A felvételen egy speciális járdatisztító gép látható, amint havat söpör le a burkolatról, az alpolgármester pedig azt írta: „felvesszük a kesztyűt a hóhelyzettel szemben”. Az alpolgármester posztját viszont nem fogadták olyan melegen, mint azt várta volna.
A videó alatt megjelenő reakciók egészen más képet festenek a kerület állapotáról. A negyven hozzászólás szinte kivétel nélkül arról számol be, hogy Józsefváros nagy része balesetveszélyes:
- a busz- és villamosmegállók nincsenek letakarítva,
- a járdákon és az utakon megfagyott latyak áll,
- az utak nincsenek megfelelően akadálytalanítva,
- és sok helyen szinte lehetetlen biztonságosan közlekedni.
Több lakó konkrét esésekről és kisebb balesetekről is beszámolt. Az egyik kommentelő még egy képet is megosztott egy kiégett autóról, ami a Népszínház utca egyik sarkán áll. A képen látható, hogyan is néz ki jelenleg a kerület.
A kritikák különösen élesek azokban az utcákban, ahol korábbi közmű- vagy útburkolati munkálatok maradtak félbe. Egy kommentelő szerint az utcájukat feltúrták, majd félbehagyva otthagyták, így a járda már eleve nehezen volt járható, a havas, jeges időben pedig kifejezetten életveszélyessé vált. Mások azt kifogásolták, hogy hiába jelezték korábban a problémákat, sem a munkavégzés biztonságára, sem a megfelelő elkerítésre nem fordítottak kellő figyelmet.
Az említett videó:
Visszatérő elem a hozzászólásokban az is, hogy a lakók egyáltalán nem látnak kézi takarítókat az utcákon. Többen hiányolták azokat a közterületi dolgozókat, akik máskor utcaseprést végeznek, és most – a kommentelők szerint – épp a legnagyobb szükség lenne a jelenlétükre.
A lakosság úgy érzi, hogy egy-egy bemutatott gép vagy videó önmagában kevés, ha közben a mindennapi közlekedés továbbra is csúszós és veszélyes marad.
Miközben az önkormányzat felkészültséget és folyamatos munkát hangsúlyoz, a VIII. kerületi lakók tömegesen érzik úgy, hogy a hó- és síkosságmentesítés nem ér el hozzájuk, és a téli közlekedés továbbra is komoly kockázatot jelent Józsefváros számos pontján. Sajnos ez a hozzáállás az év többi részében is tetten érhető az utcák tisztaságában, pontosabban azok hiányában.
Bezárnak az első iskolák Magyarországon az ítéletidő miatt – online oktatásra állnak át
Zala vármegyében a péntekre várható többórás ónos eső miatt másodfokú riasztást adtak ki, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak. A zalai bíróságok pénteken és szombaton csak általános ügyeletet tartanak, a tárgyalásokat elhalasztják. Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át, a diákokat arra kérik, hogy ne menjenek be az intézményekbe. Országos szintű rendkívüli tanítási szünet ugyanakkor nincs, a Belügyminisztérium szerint az iskolák fűtése jelenleg mindenhol biztosított.