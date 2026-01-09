Megtalálták Szendi Romulusz uniós megfelelőjét, Free Palestine – hangoztatta a siklóernyős EU-nagykövet, és támadt a Hamász
A Tisza Párthoz csapódott volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz arról híresült el, hogy 2023-as menesztése előtt nem a kormány hivatalos álláspontját képviselte, NATO-értekezleteken például felszólalásait „Szlava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta. Free Palestina, azaz Szabad Palesztina – ezt a kívánságát fejezte ki az Európai Unió palesztinai nagykövete, aki az Euractive jelentése szerint delegálói vörös vonalain hágott át.
Sven Kühn von Burgsdorff 2020 januárjától 2023 júliusáig volt az Európai Unió nagykövete a palesztin területeken és a Gázai övezetben. Izraeli kormánykörökben nem igazán népszerű, „ideát” szakértőként azóta is idézik.
Hivatali ideje alatt többször is bírálat érte izraeli tisztviselők részéről, valamint az EU-n belül is, mivel álláspontjait sokan összeegyeztethetetlennek tartották a brüsszeli iránymutatásokkal, de helyén hagyták 2023 nyaráig. Néhány héttel később a Hamász végrehajtotta október 7-i támadását Izrael ellen, amelyben több mint ezer ember vesztette életét, és mintegy 250 embert raboltak el.
Az Euractiv most rábukkant egy belső Hamász-dokumentumra, ami jelentésük szerint megerősíti, hogy a most 65 éves német – aki korábban Kubában, Dél-Szudánban és Mozambikban is képviselte az EU-t – olyan álláspontokat képviselt, amelyek eltértek az Európai Unió hivatalos politikájától – de amelyeket a gázai Hamász-vezetők kedvezően értékeltek. Tel-Aviv sokkal kevésbé.
Idetartoztak például azon kijelentései, amelyekben biztosította azokat a palesztin civil szervezeteket – amelyekről később kiderült, hogy terroristákat alkalmaztak –, hogy nem kell aggódniuk az uniós támogatások elvesztése miatt, annak ellenére sem, hogy szigorodtak a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok.
Sokaknál egy elhíresült siklóernyőzés verte ki a biztosítékot
A vita 2023 júliusában, nem sokkal távozása előtt érte el a csúcspontját, amikor Kühn von Burgsdorff siklóernyőzött az azóta az izraeli háború során romhalmazzá vált Gázában. A Hamász ellenőrzése alatt álló övezetben – ahonnan nem sokkal később elindultak Izrael felé a Hamász rakétazáporai és fegyveresei – olyan videófelvétel készült, amelyen az EU képviselője lelkesen beszélt egy „szabad Palesztináról”.
Most egy, az izraeli hadsereg által a gázai hadműveletek során lefoglalt belső Hamasz-dokumentum arra utal, hogy az iszlamista vezetők az övezetben nagyra becsülték az EU diplomatáját. A jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor elemezte a dokumentumot, és megállapításait megosztotta az Euractivval.
A Hamász maga írja, hogy von Burgsdorff barátunk szembemegy a delegálóival
A 2021. szeptember 28-án keltezett dokumentumban a Hamasz irányítása alatt álló gázai belügyminisztérium tisztviselői Kühn von Burgsdorffot „szakmailag felkészült személynek” nevezik, aki „határozottan támogatja és együttérez a palesztinokkal”.
„Azt követeli, hogy [az EU] nyisson hivatalos csatornákat a Hamásszal való kapcsolattartásra, ám az EU nyilvános politikája ezt elutasítja” – áll a dokumentumban.
Ugyanakkor a Hamász tisztviselői elismerik, hogy a diplomata álláspontja nem tükrözte az EU intézményi pozícióját, és távozásával meg is változhat.
Az EU palesztin területekért felelős képviselőjének pozitív hozzáállása és hajlandósága, valamint a palesztin ügy iránti együttérzése személyes megközelítés, és ez megváltozhat a jelenlegi EU-képviselő távozásával, mivel az európai álláspont elkötelezett az amerikai politikák által kijelölt vörös vonalak mellett
– olvasható a dokumentumban.
Barátunk, örvend a Hamász. Ezzel szemben három és fél évnyi perlekedős viszony után a siklóernyő még ezt az izraeli külügyi szóvivői nyilatkozatot is megkereste Von Burgsdorff és az EU számára:
Az európai diplomata rég elfelejtette, hogy az EU-t és tagállamait képviseli. Továbbra is a palesztin narratívát képviseli és a Gázát ellenőrző terrorszervezetek propagandaeszközéül szolgál.
Ha egyszer lesz egy szabad Palesztina, egy szabad Gáza, akkor pontosan ugyanezt meg tudjátok tenni – és ezért csináltam ezt: hogy megmutassam nektek az előre vezető utat, ha megdolgoztok érte
– idézte a siklóernyős videót a The Times of Israel. Az út nem sokkal később Gázából Izraelbe vezetett, majd vissza, mellette vér folyt és pusztítás. A Hamász a háborút elindító támadáshoz egyébként siklóernyőket is használt.
Burgsdorff: nincs itt látnivaló – jót akar és stimmeltek az uniós színek
Amikor a Hamász értékeléséről kérdezték, Kühn von Burgsdorff az Euractivnak azt mondta, teljes mértékben a mandátumán belül járt el.
A palesztin nép nemzetközileg elismert önrendelkezési jogát védtem, teljes összhangban az alkalmazandó uniós politikával és annak végrehajtásával
– fogalmazott.
Hozzátette: következetesen Brüsszel hivatalos álláspontját képviselte. „Egyetlen alkalommal sem tettem olyan nyilvános kijelentést, amely ellentmondott volna az EU Izraellel és Palesztinával kapcsolatos hivatalosan elfogadott politikájának” – mondta.
„Jeruzsálemi mártírok”
A Hamasz-jelentés azt is állítja – folytatja az Euractiv –, hogy Kühn von Burgsdorffot „egyaránt gyűlölte az izraeli megszállás és a Palesztin Hatóság”, mivel szolidaritást vállalt az úgynevezett „jeruzsálemi mártírokkal”, akiknek a házait lerombolták, valamint együttérzését fejezte ki Nizar Banat palesztin aktivista – a Palesztin Hatóság kritikusa – őrizetben bekövetkezett halála után.
A most feltárt dokumentum azt javasolja: erősítsék az együttműködést és a kommunikációt az EU és a „palesztin politikai, kormányzati és [Hamász] mozgalmi szereplők” között.
Olga Deutsch, az NGO Monitor alelnöke szerint a dokumentumok megerősítik, hogy Kühn von Burgsdorff „aktívan azon dolgozott, hogy aláássa az EU hivatalos terrorizmusellenes átvilágítási politikáját”.
Rendkívül aggasztó látni, hogy egy magas rangú uniós diplomata nyílt, ideológiai politikai érdekképviseletet folytat, különösen akkor, ha ez egy, az EU által terrorista szervezetként nyilvántartott csoport érdekeit szolgálja
– mondta Deutsch az Euractivnak. „A Hamász saját megfogalmazása szerint még azt is követelte, hogy az EU hivatalos csatornákat nyisson egy betiltott terrorszervezettel való kapcsolattartásra – ez az uniós szabályok súlyos kijátszása és az Unió nyilvános politikájának nyílt ellentmondása.”
Hozzátette: az EU-nak jelentősen meg kell erősítenie belső ellenőrzési és átvilágítási mechanizmusait. „Hogyan tudja az EU garantálni, hogy kedvezményezettjei nem dicsőítik a terrorizmust, ha még a saját diplomatáiért sem tud teljes mértékben felelősséget vállalni?” – tette fel a kérdést.