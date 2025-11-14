Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt
Az amerikai büntetőintézkedések pallosa lebeg az oroszországi Lukoil és Rosznyefty társaságok, valamint azok leányvállalatai feje felett. A határidő november 21., az érintett cégek közül akkortól csak azok mentesülnek a szanckiók alól, amelyek már nincsenek az említett kát társaság tulajdonában. A szankció elrendelésének oka az Oroszországra történő nyomásgyakorlás az ukrajnai háború mielőbbi befejezése érdekében.
Kapkodni kényszerül a bolgár kormány a szankció közeledte miatt
Hatályba lépett Bulgáriában az a törvény, amely alapján a bolgár állam birtokba veheti az orosz Lukoil bulgáriai eszközeit. A jogszabályban foglaltak mostantól kötelező érvényűek, de ezzel semmi nincs megoldva: az amerikai szankció miatt november 21-ig vevőt is kell találni az orosz eszközökre. A tét elsősorban
- a burgaszi olajfinomító jövője,
- de a Lukoilnak benzinkút-hálózata,
- valamint egy repülőket és hajókat üzemanyaggal töltő hálózata
is van Bulgáriában.
Mindenekelőtt új, különleges feladatú vezetőt kell kinevezni a Lukoil Naftohim élére, akinek pedig gyorsan vevőt kell találnia a finomítóra. Ha a társaságot nem sikerül eladni november 21-ig, akkor akkortól az amerikai szankciók értelmében nem köthetők vele megállapodások, nem születhetnek tranzakciók. A bulgáriai kormánypárt reméli, hogy talán hat hónapos halasztást kap a szankciókra. Ezt már maga a vállalat is kérte.
Romániában sem jobb a helyzet
Az Egyesült Államok Lukoilra vonatkozó szankciói miatt a Lukoilnak nagyon nehéz lesz Romániában működnie, ha nme találnak addig az ügyre „gazdasági megoldást" – ezt Ilie Bolojan miniszterelnök szögezte le az Euroneswnak a romániai Krónika szerint. Ilie Bolojan at is kijelentette, hogy e gazdasági megoldás nélkül a Lukoil bármely vállalat, amely a Lukoillal együttműködik, a szankciók alá kerül, ha a pénzmozgások nincsenek egyértelműen elkülönítve. Márpedig fontos vállalatok a Lukoil partnerei, például a RomGaz, amely egy fekete-tengeri projektben működik vele együtt.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy bár a Lukoil romániai finomítója jelenleg áll, és a romániai piacból való részesedése valószínűleg nem okoz komoly problémákat, a közvetett zavarok hatással lehetnek a régió bizonyos piacaira.
Az egész világ megérzi
A nyugati országok által a két orosz társaság ellen bevezetett szankciók olyan kockázatot jelentenek a globális energiapiacok stabilitására, amely messze túlmutat az Oroszországi Föderáción – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) novemberi jelentésének adataiból – írja a TASZSZ orosz hírügynökség. Oroszország nyersolajból és finomított termékekből származó bevételei októberben ismét csökkentek az alacsonyabb exportvolumen és az alacsonyabb árak miatt - közölte csütörtökön a Nemzetközi Energiaügynökség.
Szakértői szerint az orosz olajipar két kulcsfontosságú szereplőjével szembeni korlátozó intézkedések már most is működési zavarokhoz és fokozott piaci feszültséghez vezetnek.
A Lukoil különösen vis maiort hirdetett az iraki Nyugat-Kurna-2 mezőn (napi 480 000 hordó kapacitással), miután az ország hatóságai befagyasztották a vállalat pénzeszközeit és olajszállításait. Oroszország létfontosságú energiaiparára nyomás nehezedik az olajfinomítók és -vezetékek elleni ukrán dróntámadások eszkalációja, valamint az Ukrajna elleni nyugati szankciók miatt.