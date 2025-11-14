Deviza
EUR/HUF385.36 +0.27% USD/HUF331.24 +0.23% GBP/HUF436.11 +0.35% CHF/HUF419.46 +0.71% PLN/HUF91.11 +0.28% RON/HUF75.76 +0.24% CZK/HUF15.92 +0.17% EUR/HUF385.36 +0.27% USD/HUF331.24 +0.23% GBP/HUF436.11 +0.35% CHF/HUF419.46 +0.71% PLN/HUF91.11 +0.28% RON/HUF75.76 +0.24% CZK/HUF15.92 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,042.53 -1.08% MTELEKOM1,742 -1.15% MOL3,030 -1.06% OTP32,060 -1.19% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,300 -2.47% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,580 -0.36% BUMIX10,542.58 -0.33% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,325.7 -1.2% BUX107,042.53 -1.08% MTELEKOM1,742 -1.15% MOL3,030 -1.06% OTP32,060 -1.19% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,300 -2.47% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,580 -0.36% BUMIX10,542.58 -0.33% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,325.7 -1.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Lukoil
Románia
Bulgária
finomító
amerikai szankciók

Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt

Már csak egy hét, és hatályba lépnek oroszországi Lukoil és Rosznyefty cégek ellen, Oroszország ukrajnai háborúja miatt elrendelt amerikai szankciók. Románinában és Bulgáriában is gőzerővel keresik a megoldást, máskülönben több vállalatuk, sőt a gazdaságuk egésze is megsínyli az amerikai szankció hatását.
VG
2025.11.14., 15:06

Az amerikai büntetőintézkedések pallosa lebeg az oroszországi Lukoil és Rosznyefty társaságok, valamint azok leányvállalatai feje felett. A határidő november 21., az érintett cégek közül akkortól csak azok mentesülnek a szanckiók alól, amelyek már nincsenek az említett kát társaság tulajdonában. A szankció elrendelésének oka az Oroszországra történő nyomásgyakorlás az ukrajnai háború mielőbbi befejezése érdekében.

szankció
A szankció minden Lukoil- és Rosznyefty-érdekeltséget sújt november 21. után/Fotó: AFP

Kapkodni kényszerül a bolgár kormány a szankció közeledte miatt

Hatályba lépett Bulgáriában az a törvény, amely alapján a bolgár állam birtokba veheti az orosz Lukoil bulgáriai eszközeit. A jogszabályban foglaltak mostantól kötelező érvényűek, de ezzel semmi nincs megoldva: az amerikai szankció miatt november 21-ig vevőt is kell találni az orosz eszközökre. A tét elsősorban

  • a burgaszi olajfinomító jövője,
  • de a Lukoilnak benzinkút-hálózata,
  • valamint egy repülőket és hajókat üzemanyaggal töltő hálózata 

is van Bulgáriában.

Mindenekelőtt új, különleges feladatú vezetőt kell kinevezni a Lukoil Naftohim élére, akinek pedig gyorsan vevőt kell találnia a finomítóra. Ha a társaságot nem sikerül eladni november 21-ig, akkor akkortól az amerikai szankciók értelmében nem köthetők vele megállapodások, nem születhetnek tranzakciók. A bulgáriai kormánypárt reméli, hogy talán hat hónapos halasztást kap a szankciókra. Ezt már maga a vállalat is kérte.

Romániában sem jobb a helyzet

Az Egyesült Államok Lukoilra vonatkozó szankciói miatt a Lukoilnak nagyon nehéz lesz Romániában működnie, ha nme találnak addig az ügyre „gazdasági megoldást" – ezt Ilie Bolojan miniszterelnök szögezte le az Euroneswnak a romániai Krónika szerint. Ilie Bolojan at is kijelentette, hogy  e gazdasági megoldás nélkül a Lukoil bármely vállalat, amely a Lukoillal együttműködik, a szankciók alá kerül, ha a pénzmozgások nincsenek egyértelműen elkülönítve. Márpedig fontos vállalatok a Lukoil partnerei, például a RomGaz, amely egy fekete-tengeri projektben működik vele együtt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy bár a Lukoil romániai finomítója jelenleg áll, és a romániai piacból való részesedése valószínűleg nem okoz komoly problémákat, a közvetett zavarok hatással lehetnek a régió bizonyos piacaira.

 Az egész világ megérzi

A nyugati országok által a két orosz társaság ellen bevezetett szankciók olyan kockázatot jelentenek a globális energiapiacok stabilitására, amely messze túlmutat az Oroszországi Föderáción – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) novemberi jelentésének adataiból – írja a TASZSZ orosz hírügynökség. Oroszország nyersolajból és finomított termékekből származó bevételei októberben ismét csökkentek az alacsonyabb exportvolumen és az alacsonyabb árak miatt - közölte csütörtökön a Nemzetközi Energiaügynökség. 

Szakértői szerint az orosz olajipar két kulcsfontosságú szereplőjével szembeni korlátozó intézkedések már most is működési zavarokhoz és fokozott piaci feszültséghez vezetnek.

 A Lukoil különösen vis maiort hirdetett az iraki Nyugat-Kurna-2 mezőn (napi 480 000 hordó kapacitással), miután az ország hatóságai befagyasztották a vállalat pénzeszközeit és olajszállításait. Oroszország létfontosságú energiaiparára nyomás nehezedik az olajfinomítók és -vezetékek elleni ukrán dróntámadások eszkalációja, valamint az Ukrajna elleni nyugati szankciók miatt.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
dróncsapás

Irgalmatlan csapást mért Ukrajna az orosz olajhidrára, de lehet, hogy hiába – ezért nem működnek a szankciók sem

Az ellenfél folyton azt bizonygatta, hogy ezt aztán már nem bírhatják így sokáig.
2 perc
Románia

Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt

A büntetőintézkedések elhalasztásában bízik Bulgária.
7 perc
japán autógyár

Nem elég a japán autóipar baja, még a szakszervezetekkel is izmozhat a béremelésen

Az érdekképviselet eltökélten készül a bértárgyalásra.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu