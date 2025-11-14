Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt

Az amerikai büntetőintézkedések pallosa lebeg az oroszországi Lukoil és Rosznyefty társaságok, valamint azok leányvállalatai feje felett. A határidő november 21., az érintett cégek közül akkortól csak azok mentesülnek a szanckiók alól, amelyek már nincsenek az említett kát társaság tulajdonában. A szankció elrendelésének oka az Oroszországra történő nyomásgyakorlás az ukrajnai háború mielőbbi befejezése érdekében.

A szankció minden Lukoil- és Rosznyefty-érdekeltséget sújt november 21. után/Fotó: AFP

Kapkodni kényszerül a bolgár kormány a szankció közeledte miatt

Hatályba lépett Bulgáriában az a törvény, amely alapján a bolgár állam birtokba veheti az orosz Lukoil bulgáriai eszközeit. A jogszabályban foglaltak mostantól kötelező érvényűek, de ezzel semmi nincs megoldva: az amerikai szankció miatt november 21-ig vevőt is kell találni az orosz eszközökre. A tét elsősorban

a burgaszi olajfinomító jövője,

de a Lukoilnak benzinkút-hálózata,

valamint egy repülőket és hajókat üzemanyaggal töltő hálózata

is van Bulgáriában.

Mindenekelőtt új, különleges feladatú vezetőt kell kinevezni a Lukoil Naftohim élére, akinek pedig gyorsan vevőt kell találnia a finomítóra. Ha a társaságot nem sikerül eladni november 21-ig, akkor akkortól az amerikai szankciók értelmében nem köthetők vele megállapodások, nem születhetnek tranzakciók. A bulgáriai kormánypárt reméli, hogy talán hat hónapos halasztást kap a szankciókra. Ezt már maga a vállalat is kérte.

Romániában sem jobb a helyzet

Az Egyesült Államok Lukoilra vonatkozó szankciói miatt a Lukoilnak nagyon nehéz lesz Romániában működnie, ha nme találnak addig az ügyre „gazdasági megoldást" – ezt Ilie Bolojan miniszterelnök szögezte le az Euroneswnak a romániai Krónika szerint. Ilie Bolojan at is kijelentette, hogy e gazdasági megoldás nélkül a Lukoil bármely vállalat, amely a Lukoillal együttműködik, a szankciók alá kerül, ha a pénzmozgások nincsenek egyértelműen elkülönítve. Márpedig fontos vállalatok a Lukoil partnerei, például a RomGaz, amely egy fekete-tengeri projektben működik vele együtt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy bár a Lukoil romániai finomítója jelenleg áll, és a romániai piacból való részesedése valószínűleg nem okoz komoly problémákat, a közvetett zavarok hatással lehetnek a régió bizonyos piacaira.