Erről álmodott Orbán Viktor: egyszerre két uniós ország lázadt fel Ursula von der Leyen terve ellen – nem akarják elveszíteni az orosz olajat

Magyarország után Görögország és Málta is szembeszállt azzal az uniós tervvel, amely az orosz olaj árplafonját a szállításhoz szükséges szolgáltatások teljes betiltásával váltaná fel. Ennek köszönhetően most már ez a két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyosan érintené az európai hajózási ágazatot és tovább emelné az energiaárakat, így kijelentették: köszönik szépen, nem kérnek az uniós szankciókból.

Brüsszel új szankciós csomagot készít Moszkva ellen, de ezt – és a vele járó energiaválságot – egyre kevesebb tagállam támogatja / Fotó: NurPhoto via AFP

Görögország és Málta a legutóbbi uniós nagyköveti értekezleten jelezte fenntartásait az Európai Bizottság új szankciós javaslatával kapcsolatban. A terv lényege, hogy az eddig alkalmazott orosz olajárplafont felváltaná a szállításhoz szükséges szolgáltatások – elsősorban a biztosítás és a szállítás – betiltása.

A két ország attól tart, hogy a váltás károkat okozna az európai hajózási szektornak, valamint további áremelkedést indíthatna el az energiapiacokon.

Görögország és Málta egyaránt jelentős tengeri szállítási kapacitásokkal rendelkezik, közvetlen gazdasági érdekeik fűződnek a kérdéshez.

Athén és Valletta emellett további magyarázatot kért arra a brüsszeli elképzelésre is, amely külföldi kikötőket szankcionálna az orosz olaj kezeléséért, valamint szigorítaná a hajók értékesítésének ellenőrzését annak érdekében, hogy kevesebb hajó kerüljön az orosz árnyékflottához.

Újabb Oroszország elleni szankciók – ezúttal variációkkal

Az Európai Bizottság múlt héten terjesztette elő a javaslatot, amely az eddigi árplafon helyett a szolgáltatási tilalomra épülne. A lépés egyértelműen azt tükrözi, hogy az árkorlátozás nem tudta érdemben visszafogni Moszkva olajbevételeit.

Az intézkedés az EU 20. szankciós csomagjának központi eleme, amely Oroszországot célozza az immár négy éve tartó ukrajnai háború miatt. A terv csak a G7-országok támogatásával léphetne életbe, mivel az árplafont is közösen vezették be 2022 végén. Az Egyesült Államok álláspontja egyelőre nem egyértelmű.

A csomag azonban más vitás elemeket is tartalmaz. Az EU például mérlegeli két kínai bank – a Heihe Rural Commercial Bank és a Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank – szankcióinak feloldását, miután Peking vállalásokat tett Oroszország háborús támogatásának korlátozására. A bankokat tavaly augusztusban vették célba, amire válaszul Kína két kisebb uniós bankot szankcionált.