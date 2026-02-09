Háborús paradoxon: Ukrajna egyre több orosz gázt importál

Ukrajna jócskán megnövelte az Európából származó földgázimportját 2025-ben. Az ukrajnai ExPro elemzése felsorolta a növekedés okait, bemutatta az importőröket és ismertette a kínálat összetételét is. Számításai szerint keleti szomszédunk múlt évi földgázimportja 6,47 milliárd köbméter volt. Az érték 2020 óta a legmagasabb, a 2024-es 724 millió köbméteresnek pedig csaknem a kilencszerese.

A gázimportot várják az ukrán erőművek, de előbb újjá kell építeni őket / Fotó: AFP

Két fő oka van a földgázimport megugrásának

A növekedés egyik fő oka a belföldi földgázhiány, amit a beföldi termelés csökkenése és a gáztárolók kiürülése okozott.

A termelés jelentős zuhanása mögött a gáztermelő létesítmények elleni tömeges orosz támadások álltak.

E támadások az egész háború alatt tavaly voltak a legintenzívebbek Szerhij Koretszkij, a Naftogaz vezérigazgatója szerint.

A létesítményeket februárban és októberben érték a legnagyobb csapások, ezek következtében a termelés különböző becslések szerint 40-60 százalékkal esett.

Az ukrajnai föld alatti gáztárolók ráadásul eleve alacsony készletszinttel indították az évet. Az ország így már az említett januári orosz tüzérségi támadások után sürgősen importra szorult. Az import nyáron is folytatódott a 2025–2026-os szezonra való felkészülés részeként.

Az elemzés rámutat egy további, a behozatalt serkentő okra is:

az év második felében az ukrán piacon a földgázárak magasabbak voltak, mint Európában, vagyis megérte importálni.

Ukrajna visszatért az „importparitás+” árképzéshez.

Ingadozott a beszerzés

Ukrajna gázvásárlásai januárban még alacsony szinten voltak – a teljes mennyiség mindössze 43 millió köbméter volt –, mert az ország vezetése és az állami Naftogaz úgy látta, hogy az a hónap átvészelhető a maradék tárolói készlettel és a megcsappant belföldi termeléssel.

A lap nem írja, de az árakra vonatkozó, korábbi megjegyzése alapján feltehető, hogy

januárban drága lehetett a behozatal.

ám kiemeli, hogy februárban viszont kilőtt az import, az 512 millió köbméteres tétel másfél éves rekord volt.

Március–áprilisban a gázimport havi 220-280 millió köbméter szinten maradt,

az éves csúcs pedig – 833 millió köbméterrel – júliusra esett, a fűtési szezonra való felkészülésként.

Honnan jött a gáz?

Ukrajna több forrásból is gázhoz jut, de hagyományos fő szállítói a nyugati szomszédai: Magyarország, Szlovákia és Lengyelország.

2025-ben a legnagyobb mennyiség Magyarországról érkezett.

A 2,94 milliárd köbméter az összes import 45,5 százaléka volt. A második helyen Lengyelország állt 2,1 milliárd köbméterrel (32,5 százalék). Magyarország és Lengyelország továbbra is a legvonzóbb importútvonal Ukrajna számára, mert ezeken az országokon keresztül a legalacsonyabbak a szállítási tarifák.

Egyes hónapokban, különösen az év végén maximális kapacitáson működött a Magyarország és Lengyelország felőli gázimport.

Ezen felül Szlovákiából 1,33 milliárd köbméter földgáz érkezett Ukrajnába (20,5 százalék). Bár a Szlovákia felőli gázimport-kapacitás a legnagyobb, a magas vámok miatt ez az irány nem olyan népszerű, mint az előző kettő.

2025-ben Ukrajna növelte a délről (transzbalkáni útvonal vagy Vertikális folyosó) érkező földgázimportját is, de ez a 97 millió köbméter a teljes behozatalának az 1,5 százaléka volt. Annak ellenére, hogy ennek az útvonalnak a részesedése egyelőre elhanyagolható, a szerepe nő.

Az év közepén elindult az 1-es útvonal, amely Ukrajna, Moldova, Románia, Bulgária és Görögország gázszállító rendszer-üzemeltetőinek közös kapacitáslekötési terméke. Ezen az útvonalon Görögországból érkezhet gáz speciális, csökkentett tarifákkal. (Már érkezett is.)

Az ExPro becslései szerint az év során több mint 70 millió köbméter földgázt szállítottak rajta keresztül. A gázt főként magáncégek importálták.

Körbeutazza a világot az orosz gáz

Arról, hogy Magyarországról jelentős mennyiségű földgáz érkezik Ukrajnába, a Világgazdaság legutóbb néhány napja számolt be az aktuális tranzitállapot és tárolói kapacitások bemutatásakor. A magyar tranzit szerepe azért fontos, mert döntően Magyarország maga is importgázt használ. Az Ukrajnába továbbítható mennyiség a szerény belföldi termelésen felül Ausztrián, Szerbián Horvátországon és Románián át érkezhet a hazai gázhálózatba. (Szlovénián kívül a több szomszádos országgal is van Magyarországnak gázvezetéki összeköttetése, de a többi interkonnenktort jelenleg kivitelre használják a kereskedők.) Mivel a Magyarországra érkező földgáz meghatározó mennyisége Szerbián át Oroszországból érkezik, kézenfekvő, hogy az Ukrajnába továbbított mennyiségben is döntő súlyú az oroszországi eredetű molekula.

Előállt a logisztikailag és költségoldalról is teljesen észszerűtlen helyzet, hogy keleti szomszédunk nem a meglévő orosz–ukrán vezetéken át, közvetlenül jut orosz földgázhoz, hanem úgy, hogy a kereskedők a kifejezetten e célból épített Török Áramlat vezeték beiktatásával előbb körbeutaztatják a világon.

Ismert, hogy ennek politikai oka van: az orosz–ukrán viszony megromlása, Ukrajna Oroszország általi megtámadása, majd az Ukrajnán keresztüli orosz tranzit leállása. Ebből az is látszik, hogy ha fennmarad a jelenlegi, háborús helyzet, Ukrajna gázellátása szempontjából két dolog elengedhetetlen: