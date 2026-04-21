Bővítik a világ egyik legkülönlegesebb erőművét, amely egy hegy gyomrában működik

Bővítik azt az ausztriai Tirolban található komplex – vízerőműből, víztározókból és több tíz kilométeres alagutakból álló –, tiszta energiát termelő infrastruktúrát, amely nem mindennapi helyszínen, egy hegy gyomrában működik.
2026.04.21, 18:00
Frissítve: 2026.04.21, 18:46

A klímaváltozás mára már kézzelfogható valósággá vált, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek. A fosszilis energiahordozók korszaka fokozatosan leáldozóban van, helyüket pedig olyan megújuló források veszik át, mint a szél-, a nap- és – különösen az alpesi régiókban – a vízenergia. Tirol ebben a folyamatban különösen kedvező helyzetben van. A hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához, amely tiszta, szén-dioxid-mentes és hosszú távon fenntartható megoldást kínál – írja az Origo. Nem véletlen, hogy a tartomány energiastratégiája szerint 2050-re teljes mértékben megújuló forrásokból kívánják fedezni az energiaigényt.

Tirolban a hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához / Fotó: Photofex_AUT / Shutterstock

Kiterjedt erőműrendszer a tiroli hegyekben

Ebben a jövőképben kulcsszerepet játszik a Tiwag, Tirol legnagyobb energiaszolgáltatója, amelynek központja Innsbruckban található. A vállalat közel száz éve épít és üzemeltet vízerőműveket, egyik legambiciózusabb projektje a Kühtai térségében zajló bővítés, ahol víztározók, alagutak és egy teljesen föld alá rejtett erőmű található, egy lenyűgöző mérnöki rendszer részeként – írja az Index.

A Kühtai-bővítés a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőműrendszerre épül, amely már 1981 óta működik, és ma Európa egyik legerősebb ilyen típusú létesítményei közé tartozik. A rendszer jelenleg két erőműből, valamint két fő víztározóból áll. A most zajló fejlesztés három új elemmel bővíti ezt az infrastruktúrát, 

  • egy új víztározóval,
  • a teljesen föld alatt épülő Kühtai 2 erőművel, 
  • valamint egy 25,5 kilométer hosszú vízbevezető alagúttal. 

A projekt célja egyértelműen az, hogy a rendszer tárolókapacitása mintegy 50 százalékos növelést érjen el 2026 végéig.

A beruházás egyik legizgalmasabb eleme kétségtelenül a Kühtai 2 erőmű, amely teljes egészében egy sziklába vájt barlangban kap helyet. A létesítmény egy 4,5 méter átmérőjű alagúton keresztül kapcsolja össze az új kühtai víztározót a meglévő Finstertal-tározóval. A rendszerhez tartozó vízbevezető alagút 25,5 kilométer hosszú, és hat különböző vízgyűjtő területet kapcsol be a rendszerbe. 

