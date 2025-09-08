Új vízerőmű épülhet a Dunán

Új vízerőmű építését engedélyezte a szlovákiai környezetvédelmi minisztérium a pozsonyi Dunacsúnynál (Cunovo) – derül ki a környezeti hatástanulmány eredményeiből idézi a szlovákiai TASR hírügynökséget az Új Szó. A beruházás a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat hatáskörébe tartozik, a vízerőmű legalább 50 millió euróba fog kerülni a becslések szerint.
„Az új dunacsúni vízerőmű, melynek névleges teljesítménye 14,83 megawatt, egy kisebb kerületi város teljes áramellátását biztosíthatja. Az is fontos, hogy megújuló energiaforrásból termelné az áramot” – állapította meg Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter azzal, hogy a projekt nem sérti a Szlovákia és Magyarország között 1995-ben kötött megállapodást sem a Duna és a Mosoni-Duna vízhozamának biztosítása kapcsán.
A hatástanulmányban a minisztérium 22 olyan műszaki intézkedést írt elő a vállalatnak, amelyek elhárítják, vagy csökkentik a projekt kedvezőtlen környezeti hatásait. A tárca kifejtette, hogy a tanulmány során szem előtt tartották
javasoltak intézkedéseket.
A tervezett Dunacsúny II vízerőmű a már meglévő Dunacsúny vízerőműhöz fog kapcsolódni. A tárca és a befektető kijelentései az új vízerőmű miatt kell kell a Dunát duzzasztani, és a vízhozamát sem módosítani, mert a vizet a Duna régi ágának jelenleg kihasználatlan vízhozama adja majd.
Peter Molda, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat elnöke szerint már zajlanak a projekt előkészületei. „Véglegesítettük a megvalósíthatósági tanulmányt és a költség-haszon elemzés is ki van dolgozva. Terv szerint 2028-ban kezdődnek az építési munkák” – mondta Molda. A beruházás összköltségét minimum 50 millió euróra becsülik, a végső összeg a közbeszerzéstől függ. A vállalat nagyrészt saját költségvetéséből akarja fedezni a beruházást. Az új vízerőmű terv szerint 82 gigawattóra energiát termelne évente.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.