Múlt századi magyar grafikusok alkotásai mellett koncert- és musicalplakátokat is kínál a 7. Falra fel! plakátaukció május 12-én az R51 Atelier Budapestben. A grafikusművészetet gazdagon reprezentáló, 150-nél is több tételből álló árverési anyagban nagy teret kap a zenei szekció – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Licitálni lehet Katona Klári, a P. Mobil, az LGT, az Omega, a Neoton Família, az R-Go, a V’Moto-Rock, az Edda és a Sziámi koncertplakátjaira, de a Rómeó és Júlia 1991-es veszprémi díszelőadásának, valamint egy karácsonyi operakoncert posztere is szerepel a tételek között. Kalapács alá kerül az eredeti Csillagok háborúja-trilógia két magyar plakátja is:az első rész 1979-es plakátja 150 ezer, míg a Jedi visszatér 1983-as plakátja 300 ezer forintról indul. Az Óz, a csodák csodája (The Wizard of Oz) című, 1939-es klasszikus mesefilm 1972-es Children’s Matinees változatához készített textilfalvédő kikiáltási ára 50 ezer forint. Árverésre bocsátják Milos Forman Hair (1979) című világhírű amerikai zenés filmjének magyarországi plakátját is.

Fotó: Mockups Design

Jan Sawka lengyel–amerikai festőművész, szobrász és grafikus 1975-ben készült eredeti posztere 120 ezerért, míg a Picasso által tervezett, a francia Riviérát, a Cote d’Azur-t hirdető plakát 40 ezer forintért találhat új gazdára, a Kassák Lajos 1971-es kölni kiállítását hirdető eredeti plakát pedig 50 ezer forintért.

Több Chaplin- és vadnyugatról szóló amerikai film posztere közül is lehet válogatni, a magyar filmeknél az Eltüsszentett birodalom című szatirikus mesefilm plakátja mellett licitálni lehet Makk Károly Szerelem című alkotásának Lakner László által tervezett falragaszára, amelynek induló ára 24 ezer forint,de szerepel az anyagban Balázs-Piri Balázs grafikus a Csemege házhoz szállítását reklámozó alkotása is.

Konecsni György Balatont hirdető idegenforgalmi grafikája 20 ezer forintról indul és ugyanennyi a kezdő ára Gönczi-Gebhardt Tibor Munkácsy-díjas grafikusművész orosz nyelvű, Balatont reklámozó poszterének is, amely a Magyar Hét című idegenforgalmi folyóirat orosz nyelvű kiadásához készült. A Vásároljon villanykészüléket című, Fejes Gyula által tervezett plakát kikiáltási ára 50 ezer forint. Pál György 1951-es magyar–francia kerékpárversenyt hirdető posztere 60 ezerért cserélhet gazdát.

Húszezer forint az induló ára Jancsó Miklós Még kér a nép című filmje plakátjának, míg Sándor Pál Sárika, drágám című alkotásának falragasza 22 ezer forinttól kelhet el. Az aukción szerepel az almafogyasztást népszerűsítő plakát az 1970-es évekből és egy Fabulon-reklám is Pataki Ágival. Mindezek mellett mesefilmek és propagandaplakátok közül is válogatnak az érdeklődők.