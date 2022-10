Egyre több észak-amerikai gondolkozik azon, hogy külföldre költözzön. A magas infláció és az erős dollár miatt sokaknak megérheti néhány évet Európában vagy Dél-Amerikában tölteni. A Business Insider összeállított egy listát, amely hat olyan várost mutat be, amely az USA polgárai számára olcsó, de praktikus életet biztosíthat. Olyan városokról van szó, ahol havi ezer dollár képes fedezni a lakhatást és a megélhetési költségeket. Az Insider a Numbeo oldal adatai alapján állította össze válogatását.

Az oldal indexet állít össze a becsült havi megélhetési költségekből és az átlagos lakbérekből. A listán két havi költség szerepel, az egyik a belvárosi, a másik a vidéki életet jelöli. Emellett az indexbe belekalkulálják az életminőséget is, amelyet több mutatóból számolnak ki. Ezek a vásárlóerő, környezetszennyezés, egészségügy, biztonság, éghajlat, forgalom és ingázási idő, illetve a lakások ár-bevétel aránya.

Buenos Aires, Argentína

Az egyik legjobb választás az összesített adatok szerint az Egyesült Államok polgárai számára Buenos Aires, Argentína fővárosa. A város különleges gasztrokultúrával és mozgalmas éjszakai élettel, valamint számtalan kulturális programmal szolgál. Emellett a lista egyik legolcsóbb városa.

Egy belvárosi lakás, kiegészítve a megélhetési költségekkel, nagyjából 730 dollárra jön ki havonta.

Santiago, Chile

A chilei Santiago egyik legnagyobb vonzereje az a panoráma, amelyet az Andok kínál az ott élőknek. A város lakossága kifejezetten vegyes, a megélhetés pedig kifejezetten olcsó. Az ország lakosságának a 35 százaléka a fővárosban él.

A városban több múzeum is van, ami viszont kiemelkedő, hogy Latin-Amerika három legjobb egyeteme közül kettő itt található.

Santiagóban havi 980 dollárból lehet biztosítani a megélhetést a Numbeo adatai szerint.

Szófia, Bulgária

A város katedrálisokat, templomokat, hegyvidéki környezetet és izgalmas történelmet kínál az ide költözőknek. A bolgár főváros az amerikaiak körében nyüzsgő éjszaki életéről is ismert. A Numbeo adatai szerint Szófia életminőségben nem sokkal marad el Párizstól, miközben az élet sokkal olcsóbb. Az index alapján

havi 990 dollár elég ahhoz, hogy egy városközponti lakásban lehessen élni.

Bursa, Törökország

Bursa Törökország negyedik legnagyobb városa. Rengeteg parkja és kertje van, gyakran zöld Bursának is szokták nevezni. A város a fürdőiről is híres, több kénes forrása is van, és az Uludag-hegység szép kilátást is ad neki.

A belvárosában havi 670 dollárból ki lehet jönni.

Monterrey, Mexikó

A városban több mint egymillióan élnek, és a Numbeo életminőségi indexében megelőzi Párizst és Milánót is. Monterrey egy fontos ipari központ, Mexikó északi részének legfejlettebb településeként tartják számon.

Egy hálószobás lakásban a városközponton kívül a megélhetési költségek nagyjából 940 dollárt tesznek ki.

A városközponton belül ugyanez már 1150 dollárba kerül.

Fokváros, Dél-Afrika

Fokváros a hegyeket és az óceánokat jelenti egyszerre az ott élőknek. Látványosságokból itt sincsen hiány, és még bele is fér az Insider által meghatározott ezerdolláros büdzsébe.

Az egy hálószobás lakás a központon kívül, a megélhetési költségekkel együtt nagyjából 920 dollár havonta.

A központban 1140 dollárig is felkúszhat ez az összeg.