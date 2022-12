A híres Nobel-díjas kongói orvos, Denis Mukwege kilépett a Fight Impunity civil szervezetből, miután a szervezet belekeveredett a katargate néven elhíresült uniós korrupciós botrányba. Mukwege azt állítja, hogy soha nem fogadott el kenőpénzt a szervezet tagjaként és azon kívül sem – írta meg a Politico.

Denis Mukwege, Nobel-díjas kongói orvos.

Fotó: Frederic Andrieu / AFP

Denis Mukwege a hírnevét a háború sújtotta területeken szexuális erőszak áldozataivá váltak megsegítésével szerezte. A kongói nőgyógyász tagja volt a Fight Impunity emberi jogi csoportnak. A szervezet tiszteletbeli igazgatósági tagja és elnöke volt. A civil szervezetet a volt olasz szocialista európai parlamenti képviselő, Pier Antonio Panzeri alapította még 2019-ben. A Fight Impunity célkitűzése az volt, hogy leépítse az európai politikai életben uralkodó büntetlenség rendszerét.

Panzeri jelenleg letartóztatásban várja a bírósági tárgyalását, miután kiderült, hogy több százezer euró kenőpénzt fogadott el Katartól és Marokkótól a katargate-lobbibotrányban.

A Fight Impunity a gyanú szerint a brüsszeli korrupciós botrány középpontjában álló szervezet, amelyen keresztül az említett két ország befolyást vásárolt az Európai Parlamentben. A botrányban érintettek közül négy személyt tartóztattak le, egyikük Panzeri mellett az EP alelnöke, Eva Kaili. A katargate-botrány 2022. december 9-én robbant ki, amikor a belga hatóságok razziát tartottak a gyanúsított képviselőknél, és lefoglaltak 1,5 millió eurónyi készpénzt. A vádak szerint ezekkel az összegekkel vesztegette meg Katar és Marokkó az EP tagjait.

Denis Mukwege azoknak a prominens személyeknek az egyike volt, akiket Panzeri rábeszélt, hogy csatlakozzanak a Fight Impunity tiszteletbeli igazgatóságához. Panzeri valószínűleg a világhírű emberi jogi aktivisták álcájával igyekezett elfedni a szervezet valódi tevékenységét. A Fight Impunity egyébként sosem lett bejegyezve az Európai Unió hivatalos szervei közé. Egy másik tiszteletbeli tagja a szervezetnek,

Dimitris Avramopoulos volt EU-biztos beismerte, hogy 60 ezer eurót kapott a csatlakozásért.

A szervezet több tagja azt vallotta, hogy a csatlakozásukban fontos szerepe volt Mukwege személyének.

Fotó: Abdesslam Mirdass / AFP

Mukwege kongói munkahelye, a Panzi Kórházat működtető Panzi Alapítvány, ahol szexuális erőszakot túlélteket kezelnek, egy közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy Denis Mukwege soha nem kapott pénzt a Fight Impunity civil szervezettől, illetve soha nem vett részt személyesen egyik ülésén sem. A közleményben az is olvasható, hogy az orvos azonnali hatállyal lemondott a szervezetben betöltött elnöki tisztségéről.

Reméljük, hogy az Európai Parlament munkáját nem fogják felfüggeszteni emiatt a korrupciós botrány miatt

– mondta Mukwege.

Tovább gyűrűzhet a botrány

A Figth Impunity, bár hivatalosan nem volt része az Európai Uniónak, szoros kapcsolatot ápolt az EP emberi jogi albizottságával (DROI). Az Európai Néppárt képviselőcsoport azt kérte, hogy függesszék fel a DROI munkáját, amíg ki nem derül, hogy részese volt-e a katargate-nek.

Emberi jogi civil szervezetek és más politikai csoportok szerint a DROI munkájának leállítása súlyos hiba lenne.

Annyi biztos, hogy a DROI elnöke, Maria Arena ellen ugyan még nem emeltek vádat a botrány miatt, ám azt tudni lehet, hogy szoros kapcsolatban áll Panzerivel, és az asszisztensénél, Donatella Rostagnon irodájában is razziázott a rendőrség. A belga hatóságok emellett több számítógépet is lefoglaltak a DROI titkárságvezetőjének, Mychelle Rieu parlamenti tisztviselőnek az irodájában. A botrány kirobbanásakor Arena egy kör-e-mailben közölte, hogy nem elnököl a DROI ülésein, ameddig a botrányt teljesen fel nem tárják. Az Európai Néppárt azt követeli az EP elnökétől, Roberta Metsolától, hogy hivatalosan is függessze fel Arenát.