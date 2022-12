A volt svéd EP-képviselő, aki az Európai Parlamen katari és marokkói befolyásvásárlási botrány középpontjában álló emberi jogi csoport igazgatótanácsában ült, azt mondta a Politiconak, úgy érzi, hogy hírnevét megkérdőjelezhető célokra használták ki.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának elnöke, Cecilia Wikstrom magyarázza a menedékkérők kérelmének vizsgálatáért felelős dublini rendelet felváltásáról szóló jelentéstervezetét Brüsszelben, Belgiumban 2017 Fotó: Anadolu Agency via AFP

A Fight Punity "civil" szervezetet (NGO) 2019-ben alapította Pier Antonio Panzeri, egykori olasz szocialista EP-képviselő. Ez azért fontos, mert a belga ügysézség ellene is vádat emelt k„bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és korrupció ” miatt. Mint simert a szervezthez tartozónak minősítették Eva Kaili görög szocialista európai parlamenti képviselőt, Francesco Giorgot, a Fight Punity munkatársát, valamint Niccolò Figà-Talamancat, aki egy másik civil szervezetet vezetett.

Panzeri nyolc nagy horderejű politikust, szakértőt és ismert személyt nevezett ki a civil szervezet igazgatótanácsába, Bernard Cazeneuve volt francia miniszterelnöktől és Federica Mogherini, a College of Europe vezetőjétől kezdve Dimitris Avramopoulos és Emma Bonino volt EU-biztosokig, illetve e körbe tartozótt Cecilia Wikström volt európai parlamenti képviselő is.

Rendkívül kihasználtnak érzem magam. Használta a nevünket, a hírnevünket

– mondta Wikström a Politiconak. „Ez csak egy ilyen árulás” – tette hozzá a liberális svéd politikus, aki 10 évet volt EP-képviselő, és második ciklusában az összes bizottsági vezetőből álló ernyőcsoport elnöke volt. "Ha ez most az a nagy pénzmosoda, aminek látszik, akkor ez annyira cinikus" - mondta a hölgy, mert szerinte az emberi jog munkára nagy szükség volna a mai korban. A politikusnő december elején e-mailben mondott le tisztségéről, amint a botrány napvilágot látott. Állítása szerint pénzt soha nem kapott a szervezettől.

Nem úgy Dimitri Avramopoulos, aki egy olyan időszakban tartott megbeszéléseket uniós bizottsági alelnökökkel, amikor saját bevallása szerint, összesen 60 ezer eurót kapott a katari korrupciós vádakkal kapcsolatban álló Fight Impunity-től.

Cecilia Wikström már járt hasonló cipőben Visszahívta 2019 áprilisában Cecilia Wikströmöt EP-listája éléről a svéd liberális párt, a Liberalerna, miután a politikusnő a párt presztízsét súlyosan romboló adócsalási botrányba keveredett. Az Origo cikke szerint az ügyet a svéd televízió robbantotta ki, de aztán a részleteket már sajátos módon elhallgatták. Wikström liberális európai parlamenti képviselőként két milliárdos adócsalással meggyanúsított cég igazgatótanácsában tevékenykedik hosszú évek óta.

A Politico kitért rá, hogy a két hét alatt, amióta a belga zsaruk legalább 20 brüsszeli címen lecsaptak, letartóztatták őket, és 1,5 millió euró készpénzt csaltak ki, a botrány meglepő irányba fejlődött. A legutóbbi csavar szerint a szocialisták és demokraták csoport „súlyos kötelességszegés” miatt felfüggesztette az azeri származású lett Eldar Mamedovot, aki politikai tanácsadóként dolgozott, feljelentve őt a belga hatóságoknak. Az Il Fatto Quotidiano olasz lap szerint Eva Kaili partnere, Francesco Giorgi azt mondta a belga rendőrségnek, hogy Mamedov ingyenes vb-jegyeket kapott Katarba, és katari dossziékon dolgozott.

A Fight Impunity-t a brüsszeli Rue Ducale 41. szám alatt jegyezték be, amely az EU fővárosának elegáns negyedében található, de ide van bejegyezve a másik, korrupcióban érintett NGO is, a Figà-Talamanca-féle No Peace Without Justice.

Eva Kaili börtönben tölti a karácsonyt

Eva Kaili ügyvédei szerint védencük tagadja, hogy pénzt kapott Katartól azért cserébe, hogy befolyásolja az Európai Parlamentnek az öböl menti országgal kapcsolatos döntéseit. Eva Kaili csütörtöki meghallgatását a másik három gyanúsítottól elkülönítve tartották, ők december 14-én jelentek meg a belga bíróság előtt. Meghallgatásukat követően a bíróság mindhármuk fogva tartásának meghosszabbítása mellett döntött.

Orbán Viktor szerint megérett a helyzet az Európai Parlament megreformálására

A magyar kormányfő azt mondta, hogy az Európai Parlament felett nincs semmiféle ellenőrzés Brüsszelben. Hozzátette: a magyarok azt szeretnék, hogy felszámolják az Európai Parlamentet.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a Politicónak adott exkluzív interjúban azt mondta, hogy az Európai Parlamentet megrengető katarigate korrupciós botrány drámai és káros az Európai Unió hitelességére nézve és megnehezíti Brüsszel számára a válságok kezelését.