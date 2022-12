Úgy tűnik, nem sokáig lesz munka nélkül Henry Cavill. A brit színész alig néhány hete hagyta ott a Netflix sikersorozatát, a Vajákot, hogy újra magára ölthesse Superman vörös köpenyét, de a héten kiderült, hogy a DC Studio teljesen más irányba indul, és egy jóval fiatalabb Acélembert keres a szerepre. Cavill így két szék között a pad alá esett, de a hírek szerint nem kell szomorkodnia.

A legfrissebb hollywoodi hírek szerint ugyanis az Amazon kész mentőövet dobni neki, mégpedig nem is akármilyen projekttel. A gyűrűk ura sorozatbeli újragondolásával az idén szép sikert elérő szolgáltató ugyanis a Hollywood Reporter információi szerint az utolsó tárgyalási köröket futja a Warhammer 40,000 című franchise megfilmesítési jogaiért.

A Warhammer 40,000 egy rendkívül erőszakos, véres sci-fi és fantasyuniverzum, amelyben több faj vív ádáz háborút egymással.

Ez először táblás, majd számítógépes játékokkal és könyvekkel óriási kultuszt, illetve rajongóbázist épített ki az elmúlt évtizedekben.

Bevallása szerint Cavill is a rajongók közé tartozik, előszeretettel gyűjti a limitált kiadású Warhammer-figurákat. A lap szerint a stúdió így nemcsak a főszerepre, de a produceri feladatokra is felkérné a színészt. A tervek szerint nem csupán sorozatok, hanem egész estés filmek is készülnének a történetből az Amazonnál.