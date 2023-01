Várhatón január 10-én fog megjelenni Harry herceg önéletrajzi könyve, a Spare. A kötet tévedésből idő előtt polcokra került Spanyolországban, és sokan le is csaptak rá. A műben leírtak széles körben keltettek felháborodást. Minden másnál nagyobb botrány kerekedett azonban abból, hogy Harry herceg elismerte, katonai szolgálata alatt 25 tálibot ölt meg Afganisztánban. Az afgánok rögtön felszólították, hogy álljon bíróság elé az elvett emberéletekért.

Fotó: Oscar Del Pozo / AFP

Könyvében Harry azt írja, hogy a megölt tálib katonákra sosem emberként, hanem inkább sakkfigurákként gondolt, és csak levette őket a tábláról.

Sussex hercege katonaévei alatt kétszer szolgált Afganisztánban: 2012 és 2013 között egy Apache támadóhelikopter másodpilótájaként, majd lövészként vett részt bevetéseken az országban.

Az AP hírügynökség interjút készített egy afganisztáni férfival, Abdullah mollával (a molla olyan pap, aki gyakran bíróként is eljár egy-egy közösségben). Abdullah 2011-ben kilenc családtagját veszítette el, amikor a brit erők légitámadást hajtottak végre a Nahr-e-Saraj kerületben lévő Jachchal falu ellen. Elmondása szerint a támadáskor a piacon tartózkodott, viszont találat érte a házát, ahol a rokonai voltak.

Arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy állítsák bíróság elé ezt a személyt, és fizessenek kártérítést az áldozatok családjainak

– követelte Abdullah.

A könyv hatására Afganisztánban több helyen is tüntettek. Tálibok egy csoportja Helmand tartományban – amely 2006 és 2014 között a brit erők székhelye volt – szankciókat követelnek. A helmandi tartományi tanács tagja, Hameedullah Hameedi a Sky Newsnak azt nyilatkozta, hogy

ha Harry egy civilizált világ tagjának tartja magát, akkor feleljen a 25 ember megöléséért.

Hozzátette, a bűneit súlyosbítja, hogy büszkén beszél tettéről. Kiemelte, országa nemcsak azt várja el, hogy vádat emeljenek ellene, hanem kapja meg a méltó büntetését is.

Ez határozottan hatással lesz a brit–afgán kapcsolatokra

– vélekedett Hameedullah Hameedi, aki szerint a diplomácia nem hunyhat szemet afölött, hogy a brit királyi család egyik tagja több tucat afgánnal végzett.

Fotó: Daniel Leal / AFP

Harryt nem töltötte el elégedettséggel, hogy embereket ölt, de nem is szégyelli magát miatta. A Spare-ben megjelent sorok az Egyesült Királyságban is felháborodást keltettek: a brit hadsereg több jelenlegi és nyugalmazott tisztje is megszólalt azóta.

A Királyi Haditengerészet nyugalmazott ellentengernagya, Chris Parry közölte, 35 évnyi szolgálata alatt soha nem hallotta, hogy valaki azzal kérkedjen, hány embert ölt meg a harcokban.

A háborúban az ellenfeleknek tisztelniük kell egymást. Amit Harry tett, az ízléstelen, nem mutat tiszteletet azokkal szemben, akiknek elvette az életét

– jelentette ki Chris Parry szintén a Sky Newsnak.

Richard Kemp volt katonai ezredes szerint Harry megjegyzései veszélyesek az aktív katonai szolgálatot teljesítőkre, mivel megtorlást vonhatnak maguk után a brit katonákkal szemben. Tobias Ellwood tory képviselő is arról beszélt, hogy a herceg sorai nyílt biztonsági kockázatot jelentenek.

A Szövetségi Védelmi Bizottság egyik magas rangú tisztviselője és a Commons Védelmi Bizottságának elnöke kijelentette, hogy Harry meggondolatlanságot követett el.

Aggódom, hogy ennek következményei lesznek

– mondta a tisztviselő.

Ahogyan Harry leírja, hogy milyen tetteket követett el Afganisztánban, az felér egy háborús propagandával, amely felpörgetheti Nagy-Britannia ellenségeinél a katonák toborzását. A tálibok és a szélsőséges nézeteket vallók ezt nem fogják annyiban hagyni

– erről a Sky News nemzetközi ügyekkel foglalkozó szerkesztője, Dominic Waghorn beszélt.

Voltak azonban, akik kiálltak Harry herceg mellett. Egy nyugalmazott titkosszolgálati tiszt, Philip Ingram úgy véli, hogy a herceg valószínűleg poszttraumás stressz-szindrómában szenved, és emiatt írt róla. Szerinte nem támadni, hanem segíteni kell neki.