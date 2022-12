Amióta Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata hat évvel ezelőtt nyilvánosságra került, a szerelmi életük állandó célkeresztjében van a királyi családdal kapcsolatos cikkeknek. A botrány tovább fokozódott, amikor a brit herceg és az amerikai színésznő 2020-ban lemondott a királyi tisztségről, és az Egyesült Államokba költözött, hogy anyagilag is függetlenné váljon. Azt tudni kell, hogy Meghan nem érezte magát túl jól az Egyesült Királyságban, mivel az emberek körében nem örvendett túl nagy népszerűségnek.

Fotó: Mike Coppola / Getty Images

Az USA-ban aztán a pár meghívást kapott a közkedvelt műsorvezető, Oprah Winfrey műsorába, ahol kendőzetlenül beszéltek a palotában töltött időszakukról. Sussex hercegnéje többek között azt is elmondta, hogy nagymértékben leromlott a mentális egészségi állapota ezek alatt az évek alatt. Harry és Meghan több alkalommal is címlapokra került a királyi családhoz fűződő viszonya miatt, és most itt a következő csapás a palotának, hiszen

2022 decemberében megjelent a pár életéről szóló dokumentumfilm, a Harry & Meghan.

Emellett néhány hónapja már fut Markle népszerű podcastje, az Archetypes.

Szándékunkban áll visszalépni a királyi család »idősebb« tagjaiként, és azon dolgozunk, hogy pénzügyileg függetlenné váljunk, miközben továbbra is teljes mértékben támogatjuk őfelségét, a királynőt

– ez a pár 2020. januári közleményében volt olvasható. Egy évvel később Oprah műsorában már arról beszéltek, hogy a királyi címeik elhagyására azért volt szükségük, mivel nem kaptak támogatást és megértést a családtól. Harry ekkor elmondta, hogy a címeik elhagyása után a királyi család felhagyott az anyagi támogatásukkal.

Fotó: Angela Weiss

Bár Harry Oprah műsorában arról beszélt, hogy 2020 első negyedévében nem kapott semmilyen pénzügyi támogatást a családjától, a Clarence House egyik szóvivője a BBC-nek azt állította, hogy Harry és Meghan tetemes összeget kapott Károlytól, hogy megkönnyítse az átmenetet a teljes pénzügyi függetlenség felé. Ezt a támogatást véglegesen 2020 nyarán állították le.

Harry anyagi helyzetét még az anyja után örökölt, nagyjából tízmillió dollár is segítette.

A herceg szerint enélkül a hagyaték nélkül nem sikerült volna elindulniuk a függetlenséghez vezető úton.

Az apanázs nélkül sem kellett szűkölködnie a párnak

A SCMP.com írt róla, hogy becslések szerint 2020-ban a pár vagyona nagyjából 30 millió dollár lehetett. Ez még a Netflix-megállapodás előtti összeg.

2021 februárjában, a Netflix-szerződés aláírása után a Forbes tízmillió dollárra tette a pár vagyonát.

Harry vagyonának egy nagyobb része a tízéves katonai szolgálatából származik. A herceg pilótaként évi 50 ezer dollárt keresett.

Fotó: Hasan Esen / AFP

A kapcsolatba nem csak a férj szállította a pénzt. Becslések szerint Markle nagyjából 5 millió dollárt adhatott a közösbe. A volt színésznő a Suits című sorozatban epizódonként nagyjából 50 ezer dollárt kereshetett, illetve összesen 360 ezret a 2010-es Remember Me és The Candidate című filmmel. Ezenkívül futtatott egy sikeres életmódblogot is, a The Tiget, amellyel évente körülbelül nyolcezer dollárt tudott összeszedni. A bloggal az eljegyzésük után hagyott fel.

Markle, bár a színészettel már felhagyott, továbbra is aktívan dolgozik. 2021 júniusában megjelent a The Bench című gyerekkönyve, amely felkerült a New York Times bestsellerlistájára is. A könyv egy apa-fia kapcsolatot mutat be az anya szemén keresztül. A brit média úgy értesült, hogy Markle 700 ezer dolláros előleget kaphatott a könyvért.

Talán felesége írói sikerén felbuzdulva

Harry is tollat ragadott, és megírta életrajzi könyvét, a Spare-t (Tartalék).

Fotó: AFP

A könyv 2023. január 10-én jelenik majd meg, és onnan veszi fel Harry életének a fonalát, hogy elveszítette édesanyját, Diana hercegnőt. Az ígéretek szerint a Spare nyers és őszinte betekintést enged majd Harry herceg életébe, és rajta keresztül a Buckingham-palota falai mögé. Harry a könyvből befolyt összeget jótékony célra ajánlotta fel, állítólag az elővételi bevételekből már 1,5 millió dollárt el is adományozott.

Elég jól megy a szekér

A hírek szerint a pár százmillió dollár értékben köthetett szerződést a Netflix-szel.

Ennek keretében mutatták be december 8-án a Harry & Meghan sorozatot.

A Netflix-biznisz mellett Meghan és Harry 30 millió dollárért három évre leszerződött a Spotify-jal, ahol egy podcastot futtatnak majd.