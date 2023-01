Az Amazon tavaly 321 ezer tonna (321 millió kilogramm) műanyag csomagolási hulladékot termelt, ez 18 százalékos növekedést jelent a 2020-as, közel 272 ezer tonnás értékéhez képest – derül ki az Oceana nevű, amerikai környezetvédelmi non-profit szervezet éves jelentéséből. Másképpen fogalmazva: ez akkora mennyiségű hulladékot jelent, amiket egymásra téve 800 alkalommal érnék körbe a földet.

Fotó: Shutterstock

2019-ben az online kiskereskedelmi piacot uraló vállalat még mintegy 211 ezer tonnányi műanyaghulladékot termelt, így a növekedés jelentősnek számít.

A műanyag a szennyezés egyik fő forrása, és pusztítja a világ óceánjait. A tengeri emlősök, teknősök, madárfajok és más óceáni állatok az Amazonas által használt műanyagot – elsősorban a műanyag fóliát – tápláléknak hiszik, ami végül végzetes lehet. A jelentés emiatt nagy port kavart környezetvédelmi körökben. Az Amazon szóvivője közölte: az Oceana adatai pontatlanok és túloznak, valamint a vállalat 7 százalékkal csökkentette a küldeményenkénti átlagos műanyagcsomagolás súlyát.

A szervezet válaszul azt állítja, hogy a cég figyelmen kívül hagyja a harmadik fél eladókon keresztül teljesített megrendeléseket, valamint azt is, hogy ez hány százalékos arányt jelent a teljes értékesítéshez képest. Mint fogalmaznak: az Amazon meg tudja oldani a műanyagproblémáját, például kifejlesztette a papírral kitömött postai csomagolóeszközt és visszaváltható csomagolást használ Indiában, ám ezt globálisan nem lépi meg.

Bár az online kereskedelem a világjárvány elején tapasztalt ugrásszerű kereslet után kissé megingott, az Amazon általában véve nyereséges évet zárt. A cég megnövekedett forgalma miatt az általuk termelt hulladékot is jobban vizsgálja az Oceana, a szervezet szerint a vállalatnak el kell köteleznie magát a műanyag csomagolás használatának globális csökkentése mellett.

Egyébként nemcsak a környezetvédőket érdekli, hogy az Amazon mennyi műanyagot használ: 2022 májusában tartott éves közgyűlésen a vállalat részvényeinek közel 49 százaléka szavazott egy olyan határozat mellett, ami arra kérte a céget, hogy legyen átlátható és foglalkozzon a növekvő műanyag csomagolási problémával. A vásárlókat is egyre jobban érdekli téma, bár ez régiónként változó.

Mik a leginkább környezetbarát csomagolások?

A műanyag szennyezéssel rengeteg probléma van, az egyik legnagyobb pedig, hogy nem lebomlik, hanem aprózódik és így bekerül a táplálékláncba. Mikroműanyag már nagy mennyiségben jelen van a halakban, de az ívóvízben és a szárazföldi haszonállatok húsában is. Korlátozott mértékben alternatíva lehet a PLA-ből készült műanyag, ami növényi alapanyagból (pl. kukorica) készült politejsav. Szóba jöhet még az újrahasznosítás is, de ez is csak részleges megoldás, mivel ehhez be kell gyűjteni például a PET palackokat.

Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a papír könnyen újrahasznosítható, illetve a nem újrahasznosított anyagok természetes körülmények között is lebomlanak néhány hét vagy hónap alatt. Egy magyar feltaláló, Lajter Péter pedig kifejlesztette a DAT1 nevű anyagot, amely kiválthatja a hagyományos szennyező műanyagokat. A DAT1-ből készült tárgyakat nyugodtan a szemétbe lehet dobni, mivel az anyag néhány hét alatt teljesen lebomlik, anélkül, hogy mikroműanyagot hagyna hátra.