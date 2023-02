Több mint tízmillió forintnyi adótartozást halmozott fel Szabó Kimmel Tamás, így a színész is felkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szégyenlistájára. A hatóság azoknak a nevét tette közzé, akik december 31-ig halmoztak fel ekkora tartozást.

Fotó: Marjai János / MTI

A BorsOnline azt írja: Szabó Kimmel Tamás az egyéni vállalkozók részben szerepel. A nyilvános céginformáció szerint egyébként jelenleg szünetelteti vállalkozói tevékenységét. A Pappa pia sztárja több színházi szerepből is ismert lehet, de játékfilmekben és tévéfilmekben is szerepelt. Legtöbben a Made in Hungaria című filmből ismerték meg, de vezetett show-műsort is.