A horvátországi Kvarner-öblöt 4,8 erősségű földrengés rázta meg csütörtökön délelőtt – közölte a horvát szeizmológiai intézet. A földrengés epicentruma néhány kilométerre volt Bascanska Dragától, Krk szigetén. A földmozgást az egész tengermelléken és Horvátország középső részén is érzékelte a lakosság. Nagyobb károkról nem érkeztek jelentések.

Kvarner-öböl.

Fotó: Moreno Geremetta

A szemtanúk közlései szerint a földmozgás legfeljebb 15 másodpercig tartott.

Tomislav Fiket szeizmológus elmondta:

a Kvarner-öböl szeizmikusan aktív terület, és gyakoriak a földrengések.

A térségben az elmúlt években is földrengések sorozatát regisztrálták, azonban hosszú idő után ez a korábbiaknál lényegesen nagyobb erősségű földmozgás volt. Ennél nagyobbat utoljára 1916-ban jegyzetek fel, 5,8 erősségűt a tengermellék-fensíki Vinodol járásban – ismertette a szakértő.

Nem ez volt az első nagyobb földrengés a múlt hét hétfőn történt törökországi és szíriai katasztrófa óta. Annak a földrengésnek már több mint 41 ezer áldozata van. A világ minden tájáról érkező mentőcsapatok rengeteg embert mentettek ki a romok alól, de a túlélők hajléktalanokká váltak.

Magyarország szomszédjában, Romániában kedden mértek 5,7 erősségű földrengést. A katasztrófa Gorj, Dolj, Hunyad, Mehedinţi és Valcea megyéket érintette. A román katasztrófavédelem szerdán közölte, hogy az orvosi segítséget kérők között a legtöbben pánikrohamot kaptak, míg Gorj megyében négyen megsérültek a leváló épületelemek miatt, őket kórházba is szállították, egy ember pedig beszorult a liftbe Zsilvásárhelyen (Targu Jiu), őt a mentőegységek szabadították ki.

Ezt követően ezen a héten szerdán egy újabb, már 5,7 erősségű földrengés volt Romániában. Bulgáriából a Richter-skála szerinti 5,6–6,7 erősségű földrengésről érkeztek hírek ugyanekkor. Szerbiában is tapasztaltak földmozgást.

Új-Zélandon is földrengésről számoltak be a hatóságok. Itt egy 5,7 erősségű rengés volt, nagyjából 30 másodpercig tarthatott. Az amerikai földtani intézet mérése szerint az 5,7-es földrengés hipocentruma az Északi- és Déli-szigetet elválasztó Cook-szoros alatt, mintegy 50 kilométeres mélyen volt. Az új-zélandi GeoNet országos földrengésfigyelő központ 6,1-es rengésről számolt be Wellington közelében.