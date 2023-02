Romániában helyi idő szerint 15:16-kor rögzítették Hegyi-Zsil (Gorj) megyében az újabb földrengést. Az 5,7-es erősségű rengést Bukarestben is érezni lehetett, utána kiürítették a kézdivásárhelyi városházát.

Később a román Nemzeti Földfizikai Intézet (INFP) bejelentette, hogy a földrengés 5,7-es erősségű volt, és Gorj megyében történt, ahol hétfőn szintén mozgott a föld, negyven kilométeres mélységben rögzítették – közölte a HotNews.ro. A gorji tűzoltók rövid időn belül húsz hívást kaptak a 112-es segélyhívón a földrengés okozta problémákkal kapcsolatban – jelentette a Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége.

Sajtóhírek szerint újabb, ezúttal a Richter-skála szerinti 5,6–6,7-es erősségű földrengés volt Szófiában is és Észak-Bulgáriában, Vidinben. A Novinite.com híre szerint a rengés 15 óra 20 perc körül történt. Bulgáriában még az alacsony épületekben is érezni lehetett a Sofia Globe szerint. A lap felidézi, hogy a földrengést eredetileg 5,8-es erősségűnek nyilvánították, később 5,6-re, majd 5,7-re, még később 5,5 erősségűre módosították. A föld megremegett Szerbiában is. A B92 azt írja, hogy a Twitteren számos lakos jelezte: a mai rengést sokkal jobban érezte, mint a tegnapit.

Az Időkép felhasználói arról számolttak be, hogy Magyarországon is lehetett érezni a rengést, többek közt Békéscsabáról, Szegedről, Gyuláról is jelezték, hogy kis mértékben, de érezték a rengést.