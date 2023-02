A csúcstechnológiás távorvoslási fülke elsőre talán leginkább egy zuhanykabinra vagy pilótafülkére emlékeztet, ám jóval több annál. A falakhoz sztetoszkóp, vérnyomásmérő, oximéter és egyéb orvosi vizsgálatok során használatos eszközök vannak rögzítve. A telemedicina fogalmába több dolog is beletartozik, legfőbb ismérve, hogy olyan eljárást takar, amely során orvos és beteg közvetlenül nem találkozik, az egészségügyi szakszemélyzet szükségszerű beteg melletti jelenlétét online elektronikus kapcsolaton keresztül távolról pótolják.

Telemedicina orvosi fülke – a jövő orvoslási módjainak egyike, amely légúti megbetegedések szűrésére, vizsgálatára már most is kiváló.

Fotó: H4D Facebook

Az orvostudomány fejlődése ott tart, hogy megpróbálkozik a hagyományos orvoslás digitalizálásával. Eredetileg a Franciaország-szerte is tapasztalt szakemberhiány kezelésére jött létre a telemedicina eme modern fajtája, a H4D fülke, ugyanis

a francia egészségügy fejlettsége ellenére tízből csupán kilenc lakosra jut háziorvos, a gyógyítók létszáma kevés, az orvostársadalom ott is elöregedőben van.

A távorvoslási fülkében a falra szerelt eszközök segítségével a betegek saját maguk végezhetik el a kivizsgálást, miközben videóhívást folytatnak egy orvossal, aki akár az ország egy távoli részében dolgozik. A vizsgálat is a videóhívás során zajlik, az eszközöket az orvos útmutatása alapján maguk a páciensek irányítják a vizsgálandó területre és állítják be azokat a hivatásos gyógyító útmutatása szerint. A H4D fülkében végzett távdiagnosztika különösen hasznosnak bizonyult eddig fül-orr-gégészeti vizsgálatokra, tüdőgyulladás, hörghurut megállapítására vagy épp asztma kezelésére, és tökéletesen képes volt helyettesíteni a fizikai vizsgálatot.

Kevesebb táppénzes napot jelent a telemedicina?

Az előbbiek alapján az látható, hogy a telemedicina alapvetően az alapellátásban fejtheti ki leghatékonyabban a hatását, csökkentheti az orvos-beteg találkozók számát. A hazai viszonyokat illetően a 4,7 millió munkavállaló közül a 25–65 év közöttiek ötöde szenved valamilyen krónikus betegségben, és emiatt átlagosan háromhavonta járnak kontrollra. Korábban bemutattuk, hogy Magyarországon évente 65 milliószor mennek el a betegek a háziorvosukhoz, így egy orvosra több tízezer találkozó is jut, viszont ha a digitális orvoslás révén csökkenthető a személyes konzultációk száma, azzal együtt a táppénzes napok száma is mérséklődhet. Évente ugyanis negyven órát töltünk orvoslátogatással és az ehhez kapcsolódó utazással. Németországban például már két évvel ezelőtt is ösztönözték a távorvoslás igénybevételét, méghozzá ötszáz euróval.

A távorvoslás sem megoldás mindenkinek

Bár kétségkívül nem egyformán való mindenkinek a távorvoslás, jó lenne elkerülni, hogy a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok és régiók ezen a téren is lemaradjanak. A digitális képességek hiánya és a drága internet-előfizetés mellett az is látszik, hogy érthető okokból

erős a ragaszkodás a tradicionális ellátáshoz,

ami térségtől függetlenül általános jelenség. A technológiai feltételekről elmondható, hogy a H4D fülkékhez stabil internetkapcsolat és gyors adatátvitel szükséges, ezt jelenleg az 5G technológia teszi lehetővé. Ami ugyanakkor mégis a távorvoslás lehetősége mellett szól idehaza is, hogy a telemedicina keretében az orvosi eszközök kihelyezése a betegekhez mindenképpen a költségcsökkentés egyik módjának tekinthető, a másik érv, hogy nem kellene a szomszéd településre utazni a háziorvosi ellátásért.