A legnagyobb bevételt és nézőszámot elért filmekkel a forgalmazók idén sikeresen visszacsábították a nézőket a mozikba. Emlékezetes, hogy a 2019. évi koronavírus-járvány okozta mélyrepülés legnagyobb áldozatai a filmszínházak voltak, hiszen a tíz hónapig tartó karantént üres széksorokkal élték meg. A filmek gyártása is szünetelt ebben az időszakban, így bemutatókra sem készülhettek a forgalmazók. A teljes kilátástalanság állapotából az elmúlt évben, ha lassan is, de kedvező irányú visszarendeződési folyamat indult meg a filmszínházaknál. A tavalyi év már vízválasztó volt a filmforgalmazók életében is.

Az idei legnézettebb film az Avatar volt eddig. Fotó: Getty Images

Több film is milliós nézőszámot ért el – az Avatar: A víz útja volt a nyerő

A rendszerváltás óta eltelt időszakban bemutatott filmek milliós nézettséget elért listáján az első helyre került az Avatar című film első része, amely a tizenhárom évvel ezelőtti bemutatója óta tartja ezt a pozícióját – közölte a Fórum Hungary filmforgalmazó vállalat. A filmre 1,254 millióan voltak kíváncsiak. A második és harmadik helyen a Star Wars trilógia két része áll. Nem véletlenül, mert ez az a film, amelyet minden generáció igazán ismer. Ikonikus „az erő legyen veled” mondatával – amely már szállóigévé vált a mozirajongók körében – hasonló eredményt ért el. Filmenként körülbelül 1,2 millió nézőt tudott a mozikba behívni mindkét alkotás. A lista negyedik helyén a Titanic című romantikus filmdráma áll közel 1,1 milliós nézőszámával, amelyet háromszor is műsorra tűztek. Érdekes, hogy a harminchárom évvel ezelőtti Nicsak, ki beszél! című, John Travolta főszereplésével készült családi vígjáték is az első hét legnézettebb film között van, ahogyan a Harry Potter és a Bölcsek köve című fiataloknak szóló kultikus kalandfilm is.

Rekordnézőszám és -bevétel

A milliós nézettséget elért filmek listájának a hetedik helyén James Cameron legújabb, a tavalyi év decemberében bemutatott Avatar: A víz útja című sci-fi fantasy alkotása található, ami még messze nem a végleges nézőszám, hiszen csak nyolcvan napja vetítik a filmszínházak.

Jegyeladásai már meghaladták a kétmilliárd forintot, így mérföldkőnek számító rekordjával az első helyen áll a hazai forgalmazók piacán.

James Cameron egyébként folytatja az Avatar sorozatot. A következő négy évben további három epizód bemutatására készül. A koronavírus-járvány okozta recesszióból tehát, ha lassan is, de kezdenek kilábalni a filmforgalmazók, és a hazai piac számait látva megnyugodhatunk: nem zárnak be a mozik.