A tavalyi év legrosszabb filmjeit, illetve alkotóit díjazták szombaton Los Angelesben. A mára kultikussá vált Arany Málna díj győzteseit minden évben, az Oscar-díj átadása előtti nap hirdetik ki. A legtöbb rossz kritikát az idén Tom Hanks kapta, aki nemcsak a legrosszabb mellékszereplő, hanem a legrosszabb mozis párosításért járó díjjal is büszkélkedhet. Az Oscar-díjas színész két filmben is jelölt volt. Az Elvis-filmben az énekes menedzserét játszó Parker ezredeseként, továbbá Pinokkió-alakításával is dobogós volt 2022. évi filmek legrosszabb mellékszereplő-jelöltjei között.

Fotó: TT News Agency via AFP

A kritikusok és a filmrajongók az erőltetett akcentusát kritizálták, ráadásul neki ítélték a legrosszabb képernyős párosítás díját is a filmbeli „latexarca” szerepéhez viselt maszkja miatt. Meglepetés volt, hogy az idén az Arany Málna díj zsűrije önkritikát gyakorolt egy botrányokkal övezett jelölés miatt. Egy 12 éves kislányt jelölt a legrosszabb színésznő kategóriában, aki a Stephen King Tűzgyújtó című művéből készült adaptáció hősnőjét alakította. John B. Wilson a Razzie társalapítója korábbi nyilatkozatában bocsánatot kért Ryan Kiera Armstong gyerekszínésztől és levették a jelöltlistájukról, mivel újra kitettek egy gyereket a lehetséges zaklatásnak, ami egy ilyen díj esetén kockázatos – adta hírül korábban a CNN.

Azért, hogy a jövőben elkerüljék az újabb botrányokat, bevezették filmjeik jelöléseinél a 18 éves korhatárt.

A Marylin Monroe-ról szóló önéletrajzi dráma, a Blonde két kategóriában érdemelte ki a leggyengébbeknek szóló elismerést: a legrosszabb film és forgatókönyv díjával büszkélkedhet. A legrosszabb férfi főszereplőnek szóló díjat Jared Leto kapta a Morbiusban nyújtott alakításáért, de a film mellékszereplője, Adria Arjona – aki dr. Martine Bancroftot játszotta a filmben – is a díjazottak között szerepel értékelhetetlen alakításával.

Érdekes, hogy az idén két olyan filmet is csapnivalóan rossznak értékelt a zsűri, amiben a színészek, a ma éjjeli Oscar-díj jelöltjei között szerepelnek.

Az Arany Málna díjas Blonde című filmben, szereplő Ana de Armas kubai színésznő Marilyn Monroe hiteles és érzékeny megformálásáért jelölt a legjobb színésznő Oscar-díjára, illetve Austin Butlers, aki Elvis Presley alakításával a legjobb férfiszínész kategóriában esélyes.

A legrosszabbak klubjába tartozni nem jelent életre szóló tagságot. A díjakat ítélő kuratórium az Arany Málna Megváltó díjjal szünteti meg a megbélyegzést azoknál a művészeknél, akiket korábban az év csapnivaló színészének neveztek. Az idén egy 29 éves „átkot” oldottak fel Colin Farrell esetén, aki a 95. Oscar-díjazottak között szerepel a Sziget szellemei című filmben nyújtott alakításával.

Az idei Arany Málna díj nyertesei: