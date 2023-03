Meghalt Tom Sizemore színész, aki olyan sikerfilmekben dolgozott, mint a Ryan közlegény megmentése, a Született gyilkosok vagy Szemtől szemben – erősítette meg a színész menedzsere pénteken a CNN-nek. A hollywoodi színész 61 éves volt.

A színészt kórházba szállították, miután február közepén agyi aneurizmát diagnosztizáltak nála.

Sizemore „békésen, álmában hunyt el” a kaliforniai Burbankban található Saint Joseph Medical Centerben, két fia és testvére, Paul Sizemore körében

– írja a menedzser a család nevében kiadott közleményében.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

„Mélyen elszomorít a testvérem, Tom elvesztése. Mindenkinél nagyobb hatással volt az életemre.

Tehetséges volt, szellemes, adakozó, tele volt szeretettel, történeteivel pedig mindenkit szórakoztatott. Döbbenetes, hogy nincs többé, nagyon hiányzik”

– közölte a színész fivére.

Sizemore több sikeres filmben szerepelt, ezekben többnyire kemény férfiakat alakított, és a magánéletében sem volt egy szent. Többször gyűlt meg a baja a törvénnyel: droggal is lebukott, illetve 2003-ban, 2009-ben és 2011-ben is letartóztatták családon belüli erőszak gyanújával, miután több barátnőjét is megverte.

Több hónapra börtönbe került 2005-ben, miután kiderült, hogy meghamisított egy kötelező vizelettesztet. Két évvel később 16 hónapot kapott, miután a próbaideje alatt újból letartóztatták.