Családjának kell eldönteni, hogy mikor kapcsolják le a gépekről Tom Sizemore-t, aki tíz nappal ezelőtt szenvedett agyi aneurizmát. A 61 éves hollywoodi színész azóta sem tért magához, és orvosai közölték: már nincs is remény erre, olyan mértékűek a sérülései, hogy soha többé nem fog felébredni.

Fotó: Photo12 via AFP

A Szemtől szemben, a Ryan közlegény megmentése és A Sólyom végveszélyben című film szereplője otthonában lett rosszul február 18-án. Eszméletlen állapotban találtak rá. Az elmúlt tíz napban kómában tartották egy Los Angeles-i kórházban. Állapotáról ügynöke, Charles Lago adott ki közleményt.

Az orvosok ma tájékoztatták a családot, hogy nincs remény. Most nekik kell eldönteni, hogy mikor kapcsolják le a gépekről. Az ügyben legközelebb szerdán adunk ki közleményt – írta a The Guardian szerint Lago, ám részleteket nem közölt, mindössze annyit kért, hogy a rokonokat senki se keresse, mert nagyon nehéz időszakot élnek meg.

Sizemore több sikeres filmben szerepelt, ezekben többnyire erős, marcona, kemény férfiakat alakított és a magánéletében sem volt egy szent. Többször gyűlt meg a baja a törvénnyel: droggal is lebukott, illetve 2003-ban, 2009-ben és 2011-ben is letartóztatták családon belüli erőszak gyanújával, miután több barátnőjét is megverte.

Több hónapra börtönbe került 2005-ben, miután kiderült, hogy meghamisított egy kötelező vizelettesztet. Két évvel később 16 hónapot kapott, miután a próbaideje alatt újból letartóztatták.