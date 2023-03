Március 1-jén volt ötven éve, hogy a legendás Pink Floyd zenekar megjelentette a Dark Side of the Moon című albumát. Az évfordulóról megemlékező lapok persze tisztelettel emlékeznek a korszakos remekmű előtt, de azt azért furcsállják, hogyan vált minden idők egyik legnagyobb példányszámban elkelt albumává a Dark Side (becslések szerint különböző hanghordozókon 50 millió példányt adtak el máig), mivel a lemez tele van komor, elgondolkodtató dalokkal az őrületről, a halandóságról, a kapzsiságról.

Fotó: MediaNews Group / Reading Eagle via Getty Images

A rajongók egy része egyébként nem a Dark Side-ot tartja a Pink Floyd legjobb albumának, mindenesetre az 1973-as megjelenés után 14 éven át (miközben sorrá váltották egymást a zenei stílusok, a punk, a diszkó, a korai hip-hop, és a végén még az MTV is megjelent) szinte végig rajta volt a Billboard top 200-as listáján.

A zenekar természetesen nem hagyja ki a ziccert, és még egy bőrt lehúz a legendás albumról: az évfordulós box-set már most előrendelhető, a március 24-én megjelenő csomag a Pink Floyd hivatalos oldalán 106 ezer forintért rendelhető meg, tartalmazva szinte mindent, amire egy zenerajongó csak vágyhat, eredeti és újrakevert verziókat, élő felvételeket, több booklettel, mindenféle formátumban, blu ray-től, a DVD-n át, CD-től a vinilekig.

Pink Floyd’s enduring, half-century-old blockbuster “Dark Side of The Moon” merged grandeur and malaise. Very much a product of its era, it became one of the best-selling albums of all time. https://t.co/3TtnTCXmnD — Serge Kovaleski (@sergenyt) March 2, 2023

A Dark Side of the Moon a Pink Floyd nyolcadik albuma, amelynek dalait a rádiók is örömmel játszották, a komor szövegek ellenére, lásd Time: „Minden napfelkelte egy nappal közelebb visz a halálhoz.” A Hard Rock Magazin így emlékezett az albumra:

Nem a rock, hanem a zene történelmének egyik legnagyobb példányszámban elkelt és legnagyobb hatású lemeze, a mai napig nagyon sokan veszik meg.

Az Under the Radar azt írja, a The Dark Side of the Moon még most is kifejezetten élénk műalkotás, amelynek jellegzetes „csendes kétségbeesése” és „sötét előérzete” egy helyről származik: ez az együttes gyötrelmes elválása az alapító tagtól és a pszichedelikus rock korai alakjától, Syd Barrett-től.

A Dark Side of the Moon minden idők negyedik legtöbb példányban eladott albuma. Története 1971-ben kezdődik egy lepukkant nyugat-londoni stúdióban, amikor a zenekar 12 napot töltött a Decca Studios próbatermében, a londoni West Hampsteadben található Broadhurst Gardensben. Eclipse címmel dolgoztak egy zenei összeállításon - amelyből idővel a Dark Side Of The Moon lett.