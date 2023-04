Elhunyt 89 éves korában Norman Reynolds, a Csillagok háborúja Oscar-díjas brit díszlettervezője – számolt be róla a BBC hírportálja csütörtökön. Reynolds az 1977-ben készült Csillagok háborúja díszlettervezőjeként dolgozott, majd a Star Wars-folytatások látványtervezője volt. Az Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói című kalandfilm díszletterevezőjeként 1982-ben is Oscar-díjat kapott.

Fotó: ABC Photo Archives / Getty Images

Steven Spielberg korábbi méltatásában a Star Wars-filmek és az Indiana Jones-filmek kreatív magjaként beszélt róla.

„Az alázat és a zsenialitás ritka kombinációja egyesült benne” – hangsúlyozta a filmrendező, hozzátéve, hogy Reynolds a díszlet- és látványtervezők több generációját inspirálta. Híres látványtervezői munkái közé tartozott a Star Wars Yodájának Dagobah bolygója és a szénfagyasztó is, amellyel Han Solót megfagyasztották. A Star Wars-univerzum megjelenítésében végzett munkája olyan nagy hatású volt, hogy számos elemét a Disney+ streamingcsatornán most látható A Mandalóri című sorozatban is felhasználták. Reynolds további munkái között szerepel a Superman, A Nap birodalma, A végső megoldás: Halál, a Visszatérés az Óz földjére és az első Mission: Impossible Tom Cruise főszereplésével.

Norman Reynolds 1934-ben született Willesdenben, London északnyugati részén, de később Cheltenhambe költözött feleségével, Ann-nel. Hozzátartozóinak közleménye szerint békésen hunyt el családja körében.