Nem kecsegtetett túl sok reménnyel és a nyerőszámokat sem volt hajlandó elárulni a ChatGPT a Világgazdaság kérdésére az Ötöslottó hétvégi, 4,5 milliárd forintos főnyereményével kapcsolatban. Azt mindenesetre kiemelte, hogy pontosan mekkora esély van a nyerőszámok eltalálásra, ha egyetlen szelvénnyel játszunk. Igaz, a válaszaiban több hibára is bukkantunk.

Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks

Szerkesztőségünk azután fordult az OpenAI mesterséges intelligenciájához, hogy a napokban kiderült: egy thaiföldi férfi ügyesen rávette a ChatGPT-t, hogy árulja el neki, amely számokkal van a legnagyobb esélye nyerni. A gép némi csevegés után végül kibökött neki néhány számot, amelyeket megjátszva valóban nyert, még ha nem is a fődíjat.

A Világgazdaság már nem volt ilyen „szerencsés”, de mindenesetre jól elcsevegtünk a programmal a magyar lottózásról. Kezdésnek azt kérdeztük tőle, mit tud az Ötöslottóról. A ChatGPT egészen tankönyvi választ adott a kérdésre, levezetve, hogy a magyar Szerencsejáték állami tulajdonú cég, illetve azt is, hogy az Ötöslottó mellett számos más játékok is játszhatók, például Joker, Keno, illetve Hatos- és Heteslottó is.

Sőt, kiemelte, hogy mivel a szerencsejáték bevételeiből Magyarországon jelentős összegeket fordítanak jótékonyságra és a társadalmi szervezetekre, eseményekre is, így alapvetően az egész ország jól jár, ha minél többen játszanak.

Ott már viszont kissé mellényúlt, amikor az eddigi legnagyobb Ötöslottó-nyereményről kérdeztük. Mint ismert: a ChatGPT „tudása” csak 2021 szeptemberéig terjed ki, bár azt így is tudnia kellett volna, hogy a legnagyobb Ötöslottófődíjat érő számokat nem 2003-ban húzták ki. Az akkori 5,09 milliárd forintot (amit a ChatGPT valamiért 5,7 milliárdra becsült nekünk) ugyanis 2020-ban túlszárnyalta egy 6,4 milliárd forintos nyeremény. Ezt pedig elvileg már illett volna ismernie a programnak, hiszen az adat elérhető a Szerencsejáték Zrt. honlapján is, továbbá nemrég a baon.hu is összegyűjtötte a lottó legjeit.

Fotó: chat.openai.com

Sőt, a nyerőszámokkal kapcsolatban is mellélőtt, hiszen az egyetlen szerencsés nyertes a 4, 15, 46, 49, és 59-es számmal vitte el az ötmilliárd forintot. A történelmi 6,4 milliárd forintot pedig a 20, 33, 39, 50, 64-es számsorral lehetett hazavinni.

Egy szelvénnyel egyébként a program szerint annak a valószínűsége, hogy megnyerjük a jackpotot, körülbelül egy a 43,9 millióhoz.

Amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen nyerőszámokat ajánl esetleg a mostani hétvégére, a ChatGPT a következőt írta:

„AI nyelvi modellként nincs személyes meggyőződésem vagy elfogultságom, és nem tudok szerencseszámokat vagy konkrét számkombinációkat megadni a magyar 5/90 lottó vagy bármely más lottó számára. A nyerőszámok előrejelzésére vagy garantálására nincs mód.”

Hozzátette: vannak, akik különféle stratégiákat alkalmaznak a számok kiválasztásához, például jelentős dátumokat, szerencseszámokat használnak, vagy akár véletlenszerűen választanak számokat.

Majd egy fontos bölcsességet is megosztott velünk: