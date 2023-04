Több zárt körű koncertje is lett volna Galambos Lajosnak a közeljövőben. A zenész a többiek között a szórakozóhely-tulajdonosok sem szólt, hogy mikor vonul be, ezért az előre megvett jegyek árát vissza kell fizetniük.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

Mint ismert, a trombitás szerda délelőtt megkezdte börtönbüntetését. Eredetileg február 15-én vonult volna be, ám akkor egészségi állapotára hivatkozva halasztási kérelmet nyújtott be. Ezt a bíróság elutasította. A Bors információi szerint Galambos nemcsak a nyilvánosság elől titkolta, hogy mire készül, hanem azok előtt a szervezők előtt is, akikkel már leegyeztette a fellépéseit.

„Megmondom őszintén, hogy nagyon csalódott vagyok. Lajcsi nemcsak engem, de a közönségét is cserben hagyta, hiszen nem szólt senkinek arról, hogy mikor megy be. Május elejére szerveztünk egy bulit. Igaz, csak szóban állapodtunk meg, vagyis nincs szerződésünk, de bíztunk egymásban, így elkezdtem értékesíteni a jegyeket.

Most fizethetem vissza, buli pedig nem lesz, vagyis nettó bukó ez az egész. Átverve érzem magam, de hát nem tudok mit tenni. Ez van. Milliós a kár”

– mondta a lapnak az egyik szervező, egy kisebb budapesti klub tulajdonosa.

Egy másik is arról beszélt, hogy szóban egyeztetett a zenésszel a májusi fellépésről, és szóba sem került, mi lesz akkor, ha végül be kell vonulnia a börtönbe. A szervező elmondta, hogy Galambos Lajos határozottan állította, kint lesz majd.

Elbuktam a jegybevétel árát, mert a törzsvendégeim között már meghirdettem a koncertjét. Le voltak foglalva az asztalok, eladva a jegyek… Jó nagy blama, de nincs mit tenni. Fizethetek vissza mindent.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a zenész és társai a vád szerint majdnem két évtizeden keresztül lopták az áramot, a gázt és a vezetékes vizet. A közműszolgáltatásokat a mérőórák illegális megkerülésével kötötték be két ingatlanba is.