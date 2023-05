Akár 75 millió forint is ütheti a markát a szerencsés játékosoknak a Szerencsejáték Zrt. Meglepetés kaparóssorsjegy-szériájával. Az új termékeket a Szrt. arra a fogyasztói igényre reagálva vezette be, hogy egyre többen adnak ajándékba sorsjegyeket. Esküvőkre és születésnapokra is sokan választják ezt az ajándékot az Szrt. közleménye szerint.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. közölte, hogy a Meglepetés névre keresztelt sorsjegyeket három árkategóriában kínálják, ezek a bronz, az ezüst és az arany verziók. Ebben a sorrendben

az egyes verziók főnyereményei 25, 50 és 75 millió forint.

A szelvényeken több játék is helyet kapott, amelyekkel több különböző nyeremény egyszerre is elérhetővé válik, valamint arra is lehetőség van, hogy a nyereményt a játékos megsokszorozza.

Az Szrt. a Meglepetés sorsjegyekkel az ajándékozás örömét akarta átadni, piackutatásuk szerint ugyanis a kaparós sorsjegyek népszerű ajándékokká váltak az utóbbi időben. Felmérésük szerint sokan esküvőkre, születésnapokra, névnapokra vagy évfordulókra is ezt az ajándékot választják.

A Szerencsejáték Zrt. 2023-ban a megszokottnál nagyobb ütemben bővíti a termékkínálatát. A Meglepetés sorsjegycsalád előtt már piacra dobták a Neon sorsjegyeket, valamint több szóló szelvényt is bevezettek.