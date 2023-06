A videótárak és a streamingszolgáltatók Magyarországon is egyre több háztartásban érhetők el, tavaly több mint kétmillió felnőtt magyar internetező rendelkezett legalább egy streaming előfizetéssel, ami jelentős, 56 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest a gkid piackutató adatai szerint – közölte a Direct One az MTI-vel. A streamingszolgáltató várakozásai szerint a piac az idén mintegy harmadával bővülhet.

A közlemény szerint a növekvő népszerűséget mutatja, hogy a Direct Now alkalmazás használóinak száma az előfizetők körében az elmúlt egy évben mintegy 28 százalékkal nőtt: az alkalmazásnak mintegy 200 ezer előfizetője van, és minden 7. ügyfél használja az appot. Az adatok alapján az előfizetőket a szórakoztató műsorok mellett leginkább a sportesemények érdeklik: a sorrendben a futballmérkőzések és a Forma–1-es futamok állnak az első helyen.

Az adatokból az is kiderült, hogy a felhasználók szívesen élnek a visszajátszás, újraindítás lehetőségeivel, hiszen így nem maradnak le sorozatuk legutóbbi epizódjáról, vagy újra át tudják élni a sportesemények legjobb pillanatait – írták. A Direct One előfizetőinek csaknem hetven százaléka rendszeresen visszatekeri az elejére az épp sugárzott műsort vagy visszakeres egyes jeleneteket. A felhasználók több mint fele pedig szereti a lineáris televíziós adás után néhány nappal visszanézni a tartalmakat, amikor és ahol erre éppen ideje van: otthon, utazás közben vagy akár a nyaralás ideje alatt. Az alkalmazás legnézettebb VoD tartalmainak listáján idén áprilisban sorozatban hetedszer a Direct One csatorna végzett az élen, amelyen részben saját tartalmak láthatók.

A felmérés szerint a streaming előfizetések folyamatos növekedése törvényszerű, hiszen a VoD, a video-on-demand szolgáltatások lehetővé teszik például, hogy a felhasználók saját maguk választhassák ki, milyen filmet, hol és mikor szeretnének nézni.